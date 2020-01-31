【英超】費南迪斯隨前輩步伐投曼聯　里奧費迪南：可彌補球隊不足

葡萄牙國腳中場波基斯費南迪斯（Bruno Borges Fernandes）完成體檢後，正式加盟曼聯，該名前士砵亭隊長跟隨前輩C朗拿度的步伐轉投紅魔鬼，並稱在C朗加盟的一刻，他已經深深愛上曼聯。

在夏季已盛傳費南迪斯將會加盟曼聯，但只聞梯響，直至周四（30日）才落實該名葡萄牙中場轉投曼聯，並簽約5年半，據悉轉會費可達6800萬英鎊，將穿上一代中場史高斯的18號球衣。

費南迪斯的來投，成為繼C朗拿度﹑蘭尼﹑彭利拿（Joel Pereira）﹑達洛治及碧比後，第6名從士砵亭加盟曼聯的球員。

費南迪斯成為第6名從士砵亭加盟曼聯的球員。（曼聯官方Twitter截圖）

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費南迪斯在加盟後表示，決定轉投曼聯亦與前輩C朗有關，「當年看見C朗拿度加盟曼聯，從該刻開始，我便成為紅魔鬼的球迷，我感到十分榮幸可以為這間偉大的球會效力，而我承諾我將傾盡全力為曼聯爭取佳績。」費南迪斯亦感激母會士砵亭及新帥蘇斯克查的信任，亦急不及待披起曼聯球衣上陣。

曼聯主帥蘇斯克查對新兵費南迪斯讚口不絕，表示該名葡萄牙國腳將在球隊有極大的影響，「我們關注費南迪斯已有一段頗長的時間，他在各方面亦相當符合球隊的要求，他具備入球及助攻能力，加上他的領導才能，相信對球隊有正面的影響。」

主帥蘇斯克查對費南迪斯讚不絕口。（曼聯官方Twitter截圖）

曼聯名宿里奧費迪南（Rio Ferdinand）表示C朗及蘭尼對他的評價甚高，「蘭尼與C朗兩名前士砵亭球員，他們分別表示費南迪斯是個出色的球員，他在腳下功夫及製造機會亦有十分高的造詣，這些元素正正是曼聯缺少的，他的創造力對球隊在進攻上十分有幫助。」

曼聯名宿里奧費迪南表示費南迪斯正好彌補曼聯缺乏的元素。（資料圖片／Getty Images）

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