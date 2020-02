【英超】曼聯新兵加盟3日正選披甲　悶和狼隊遭諷浪費金錢

曼聯在英超連環敗予利物浦及般尼後,今晨(2日)在聯賽主場對狼隊只能戰成0:0收場,但新兵波基斯費南迪斯上陣仍獲好評。

曼聯早前在英超連敗予死敵利物浦及般尼,更失去主將拉舒福特,在轉會窗隨即連環收購般奴費南迪斯,以及由上海申花借用恩哈路。轉會關閉後的首輪聯賽,曼聯在主場對狼隊,即派遣加盟短短3天的波基斯費南迪斯正選上陣。

波基斯費南迪斯加盟曼聯3日就正選上陣。(Getty Images)

在奧脫福球場出擊,「紅魔鬼」今仗踢得主動,但狼隊令人聞風喪膽的箭頭艾達馬查奧爾(Adama Traore)早段已開始衝擊曼聯防線,頻頻以速度嘗試在邊路製造威脅,但紅魔連續兩仗「吞蛋」後,一對中堅域陀連迪路夫(Victor Lindelof)及哈利馬古尼(Harry Maguire)在今仗表現穩定,頂住狼隊的攻勢。

波基斯費南迪斯在初段出任進攻中場,與安達斯彭利拿(Andreas Pereira)及費特洛迪古斯(Fred Rodriguez)拍檔,3人合作令曼聯中場流暢度改善不少,彭利拿亦在18分鐘錯失一次機會,接應馬達傳球射斜。針對曼聯是英超死球失球數最多球隊之一,狼隊亦頻頻透過角球尋找入球機會。

哈利馬古尼(右)今仗表現穩定。(Getty Images)

即使中場及後防表現明顯改善,在拉舒福特養傷、並已往美國觀看「超級碗(Super Bowl)」下,曼聯的前線顯得相當失色,安東尼馬迪爾(Anthony Martial)、丹尼爾占士(Daniel James)都未能為狼隊後防帶來麻煩。28分鐘,費南迪斯主射一記離門25碼的罰球亦毫無威脅,更被狼隊球迷以歌聲嘲諷:「What a waste of money(浪費金錢)」,此子在40分鐘終於要勞動到狼隊門將魯爾柏迪斯奧,一記遠射被接實。

安東尼馬迪爾未能為狼隊防線帶來威脅。(Getty Images)

球迷悼慕尼黑空難

換邊後,費南迪斯其中一個最受注目的舉動,就是在55分鐘獲得一面黃牌,3分鐘後亦再次考驗柏迪斯奧,但場邊曼聯球迷更專注的,是紀念在1958年中慕尼黑空難逝世的曼聯職球員,紛紛為「畢士比寶貝(Busby Babes)」站立致敬。

62年後的這支曼聯,卻未能以表現慰前人,馬達、費南迪斯先後埋門都無法打破僵局,狼隊即使有查奧爾及魯爾占美利斯不斷衝擊紅魔防線,亦無法突破連迪路夫及馬古尼而取得入球,加上雲比沙卡在完場前阻截柏度尼圖的反擊,兩軍終戰成0:0完場。曼聯近3仗僅錄得1和2負,在積分榜已遭錫菲聯爬頭,跌落第6位。

一場沒有太多亮點的賽事,難怪前威爾斯國腳丹尼加比頓(Danny Gabbidon)也不禁在twitter打趣道:「應該禁止曼聯和狼隊再對戰了(Utd and Wolves shouldn't be allowed to play each other)」。