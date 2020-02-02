【英超】曼聯新兵加盟3日正選披甲　悶和狼隊遭諷浪費金錢

曼聯在英超連環敗予利物浦及般尼後，今晨（2日）在聯賽主場對狼隊只能戰成0：0收場，但新兵波基斯費南迪斯上陣仍獲好評。

曼聯早前在英超連敗予死敵利物浦及般尼，更失去主將拉舒福特，在轉會窗隨即連環收購般奴費南迪斯，以及由上海申花借用恩哈路。轉會關閉後的首輪聯賽，曼聯在主場對狼隊，即派遣加盟短短3天的波基斯費南迪斯正選上陣。

波基斯費南迪斯加盟曼聯3日就正選上陣。（Getty Images）

在奧脫福球場出擊，「紅魔鬼」今仗踢得主動，但狼隊令人聞風喪膽的箭頭艾達馬查奧爾（Adama Traore）早段已開始衝擊曼聯防線，頻頻以速度嘗試在邊路製造威脅，但紅魔連續兩仗「吞蛋」後，一對中堅域陀連迪路夫（Victor Lindelof）及哈利馬古尼（Harry Maguire）在今仗表現穩定，頂住狼隊的攻勢。

波基斯費南迪斯在初段出任進攻中場，與安達斯彭利拿（Andreas Pereira）及費特洛迪古斯（Fred Rodriguez）拍檔，3人合作令曼聯中場流暢度改善不少，彭利拿亦在18分鐘錯失一次機會，接應馬達傳球射斜。針對曼聯是英超死球失球數最多球隊之一，狼隊亦頻頻透過角球尋找入球機會。

哈利馬古尼（右）今仗表現穩定。（Getty Images）

即使中場及後防表現明顯改善，在拉舒福特養傷、並已往美國觀看「超級碗（Super Bowl）」下，曼聯的前線顯得相當失色，安東尼馬迪爾（Anthony Martial）、丹尼爾占士（Daniel James）都未能為狼隊後防帶來麻煩。28分鐘，費南迪斯主射一記離門25碼的罰球亦毫無威脅，更被狼隊球迷以歌聲嘲諷：「What a waste of money（浪費金錢）」，此子在40分鐘終於要勞動到狼隊門將魯爾柏迪斯奧，一記遠射被接實。

安東尼馬迪爾未能為狼隊防線帶來威脅。（Getty Images）

球迷悼慕尼黑空難

換邊後，費南迪斯其中一個最受注目的舉動，就是在55分鐘獲得一面黃牌，3分鐘後亦再次考驗柏迪斯奧，但場邊曼聯球迷更專注的，是紀念在1958年中慕尼黑空難逝世的曼聯職球員，紛紛為「畢士比寶貝（Busby Babes）」站立致敬。

62年後的這支曼聯，卻未能以表現慰前人，馬達、費南迪斯先後埋門都無法打破僵局，狼隊即使有查奧爾及魯爾占美利斯不斷衝擊紅魔防線，亦無法突破連迪路夫及馬古尼而取得入球，加上雲比沙卡在完場前阻截柏度尼圖的反擊，兩軍終戰成0：0完場。曼聯近3仗僅錄得1和2負，在積分榜已遭錫菲聯爬頭，跌落第6位。

一場沒有太多亮點的賽事，難怪前威爾斯國腳丹尼加比頓（Danny Gabbidon）也不禁在twitter打趣道：「應該禁止曼聯和狼隊再對戰了（Utd and Wolves shouldn't be allowed to play each other）」。