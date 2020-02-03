【英超】摩連奴30秒變臉片段成熱話　表情如坐過山車

熱刺主帥摩連奴（Jose Mourinho）喜怒無常早已人所共知，但昨晚主場迎戰曼城的英超比賽，球證加上視像助理裁判（VAR）一個判決，卻令摩連奴情緒高低起伏表露無遺，摩帥心情如像過山車這條片更在網上瘋傳。

這場比賽戰至36分鐘，本來曼城阿古路在禁區內被奧里亞踢跌，球證未有判罰，視像助理裁判（VAR）兩分多鐘後叫停比賽判罰十二碼。此時從電視直播見到摩連奴氣定神閒翹起雙腿，手托着下巴面露詭異微笑，看來已是用笑去反映不滿。

摩連奴喜怒無常，向來人所共知。（Getty Images）

英超：熱刺門將洛里斯認為史達寧「插水」，兩人互相推撞，VAR推翻球證的十二碼判決。（Getty Images）

隨後當根度簡主射被洛里斯撲出不遠，史達寧趕到補射期間疑被洛里斯撲跌，球證甸恩直指鳴笛12碼點，可是被VAR推翻，比賽在一輪擾攘下才繼續。同一時間摩連奴被影到先因為洛里斯疑似犯規被VAR推翻而一臉「招積」，一邊拿着水瓶喝水，但同時卻又受身旁的助手影響，開始想到「既然12碼被推翻，史達寧該罰黃牌」，然後突然變臉衝出場邊與第四球證理論，整整35秒變臉全紀錄都被鏡頭拍下了，全城瘋傳。

摩帥「跳掣」過程逐格睇：

摩連奴賽後不改「抽水王」本色表示：「洛里斯的撲救是非常精彩的，或許那是神的旨意，因為那根本不應該判12碼。」他繼續指：「我們在數個情況都有點幸運，但從另一個角度去看，VAR沒有判決史達寧領紅牌，實在非常不幸。那是一面十分明顯的紅牌，如果我們有75分鐘對戰10人，比賽將會完全不一樣。」摩佬說完又重事重提，「我看過另一個情況是誤判，那就是孫興敏對車路士領的紅牌。」

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重溫摩連奴精湛演技：

From big smiles to complete rage 😃😡



Jose Mourinho's reaction to Hugo Lloris saving Ilkay Gundogan's penalty and then realising that Raheem Sterling could potentially be given a second yellow card shows the full spectrum of the managerial emotional rollercoaster ⚽️#PL #TOTMCI pic.twitter.com/vL6iRAXs07 — SuperSport 🏆 (@SuperSportTV) February 2, 2020

熱刺VS曼城精彩重溫

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