【港超聯】高梵投傑志誓重振名聲　談代表港足：是時候讓路

港超球會傑志昨日宣布簽入港籍前鋒高梵，此子昨晚到埗，今日即現身球隊位於石門的訓練中心。高梵指因憂慮內地武漢肺炎疲情，最終決定加盟「藍鳥」，並希望再度證明自己實力，「我仍是當初那個高梵。」

34歲的高梵昨日從美國阿特蘭大、經三藩市轉機飛抵香港，逾19個小時的航程亦令這位前鋒感到疲憊。他原定參與今日首課操練，但到場而沒有「落場」。高梵接受記者訪問時透露，自己對「回家」感到相當興奮。

高梵經過半年自由身後，終在季中加盟傑志，將出戰亞協盃。（袁志浩攝）

高梵上季曾效力富力R&F，惟全季僅分別於港超及菁英盃後備上陣，參與正式比賽的時間合共只得100分鐘。他指自己近半年一直跟隨美職球隊阿特蘭大聯（Atlanta United）的二隊跟操，自言狀態不俗，可隨時候命。

憂慮內地武漢肺炎疫情 投傑志證明自己

這位加納裔前鋒透露，自己早前透過經理人一直尋找於中國球會落班的機會，惟武漢肺炎於內地爆發，是他重返香港聯賽的主因之一，「面對疫情我沒有選擇，當傑志聯絡我，我知道香港是個安全的地方。目前中國情況很惡劣，在疫情完結前我不會想再回去。」

笑言從美國帶備充足口罩返港的高梵，也對傑志大軍、訓練設備等讚口不絕，「目標是在未來2至3年內，為傑志及自己爭取一些錦標與成就。很多人說我老了，但其實不是。我要重振名聲，證明高梵仍是當初那個高梵。」「藍鳥」已為高梵註冊出戰亞協盃附加賽，此子也對參加這高水平比賽相當期待。

高梵對疫情相當擔心，他在傑志中心的大部份時間都戴上口罩。（袁志浩攝）

「是時間讓年青球員加入港足」

自前港足翼鋒麥基退役後，港隊前鋒線上人腳緊絀，若高梵重拾佳態，或可暫時紓緩球隊燃眉之急。高梵稱若受徵召定當願意為港披甲，但似乎更想讓出機會予下一代，「在足球世界內，你沒可能總是贏得冠軍；同樣道理，是時候讓年青球員加入港隊。即使我不在港隊之中，但我很高興看到球隊正在前進。」