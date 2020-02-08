【西甲直擊】簡拿利斯重創後貝迪斯浴火重生　重返國家隊為目標

3次左膝十字韌帶撕裂﹑一條魚骨紋身，記載貝迪斯中場大腦簡拿利斯（Sergio Canales）浴火重生的故事。該名28歲的西班牙球員，希望協助球隊交出好成績，成為他重返西班牙國家隊的踏腳石。 香港01記者趙子晉 西班牙西維爾直擊

老話一句，「傷患是運動員的天敵」，重創後須經過長久的康復過程，復出後未必可以重回受傷前的水平，更何況三度遇上相同傷患，這個遭遇在貝迪斯的中場簡拿利斯身上發生，而他卻一次又一次克服傷患，以全新的簡拿利斯示人。

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貝迪斯的中場大腦簡拿利斯，一次又一次克服傷患，並再度在綠茵場上馳騁。（趙子晉攝）

在2011年10月，由皇馬外借到華倫西亞的簡拿利斯首度撕裂左膝的十字韌帶，養傷5個月後復出，豈料在數周後卻遇上相同的傷患，並需要休息超過半年。連續兩度左膝後，未有影響簡拿利斯的足球生涯，他在及後改投皇家蘇斯達，表現有目共睹，可惜天意弄人，該名西班牙中場在2015年底第3次左膝十字韌帶斷裂，錯過大半年的賽事。

一而再，再而三克服傷患殊不簡單，他在2018年夏天以自由身轉投貝迪斯，是他職業生涯的轉捩點，他在上季更交出7個入球及兩個助攻，而他的出色表現備受時任西班牙主帥的安歷基賞識，使他在2019年3月首度披起西班牙球衣出戰，取得首頂國際賽「喼帽」，而他更在他的左膝上紋上一條魚骨紋身，掩蓋他的疤痕，但這個紋身對他而言別具意義。

簡拿利斯的左膝紋上魚骨紋身，紀念傷患後的自己。（趙子晉攝）

簡拿利斯曾效力的西甲球會（按圖放大）

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應Now Sports及beIN Sports邀請，《01體育》記者隨同伍家謙（Vince），參加西甲賽會主辦的活動La Liga Experience，現場觀看周日（9日）上演的貝迪斯主場鬥巴塞隆拿前夕，有機會與簡拿利斯進行簡單的訪問。

伍家謙與簡拿利斯進行簡單訪問。（趙子晉攝）

簡拿利斯上季在魯營球場攻入奠勝一球，協助球隊作客以4：3勇挫巴塞，該名貝迪斯的「10號仔」憶述該仗亦難掩興奮，「面對強如巴塞的勁旅時，你需要有相當強頑的心智，才可與他們一拼，射入為球隊奠定勝局的一球絕對是一件美事。」

在安歷基麾下首度入選西班牙國家隊，如今安歷基回歸再執教鞭，簡拿利斯亦以再度入選國家隊為目標，「代表西班牙出戰是一種榮耀，重返國家隊是我在今季初訂立下的目標，縱然困難我亦會努力嘗試，我相信若球隊戰績更佳，將大大增加我入選的機會。」