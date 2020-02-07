【西甲直擊】伍家謙赴西班牙加盟貝迪斯　與佩迪里同鄉相見歡

將為人父的伍家謙由香港出發到西班牙西維爾，參加由西甲賽會主辦的La Liga Experience，而賽會亦為一眾遠赴西班牙的東南亞各地KOL舉行歡迎儀式，伍家謙在測試與那個西甲球員樣貌相似時，竟然出現一個相當面善的臉孔。 香港01記者趙子晉 西班牙西維爾直擊

應Now Sports及beIN Sports邀請，《01體育》記者隨同伍家謙（Vince），參加西甲賽會主辦的活動La Liga Experience，現場觀看周日（9日）上演的貝迪斯主場鬥巴塞隆拿。由周三（5日）深夜出發到西班牙西維爾，經歷20個小時的機程後，終抵達西班牙南部的西維爾。是次La Liga Experience除了來自香港的伍家謙參加外，亦有來自泰國﹑印尼等地的KOL出席。

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伍家謙接過一件由全體貝迪斯球員簽名的球衣。（趙子晉攝）

伍家謙與一眾來自東南亞的KOL，齊集西班牙準備欣賞貝迪斯主場對巴塞隆拿的賽事。（趙子晉攝）

西甲賽會為一眾遠赴西班牙的東南亞KOL們，舉行別開生面的歡迎儀式，模擬他們是新加盟貝迪斯的球員，每人亦獲贈一件由貝迪斯全體球員簽名的主場球衣，及後亦有簡單的「簽約」儀式。披上11號球衣的伍家謙，隨即進行獨特的體檢，戴上VR眼鏡化身為門將，並順利通過體測，正式「加盟」貝迪斯，雖然眾人在舟車勞頓後，帶着疲憊的身軀參與，亦玩得十分高興。

伍家謙戴上VR眼鏡化身門將，進行特別的體測。（趙子晉攝）

在場地中設有一部電腦，掃瞄參加者的樣子，查看與那一名西甲球員相像，伍家謙首次嘗試後，電腦便指他與愛斯賓奴的中國前鋒武磊相像，而他及後再兩度測試，豈料結果亦是相同，連續三次成為「伍球王」。

另外，同場一名來自印尼的參加者Veve來頭不少，曾經是職業足球員的他，曾在1999年由郭家明的引薦下，短暫到香港落班，效力流浪半季後便離隊，而他亦與著名的印尼外援佩迪里私交甚篤。雖然他僅僅在香港效力半年，但他依然對如山度士﹑卓卓及鄭兆聰等名宿充滿印象。

經過連續三次的測試後，伍家謙與武磊依然有緣，有幸成為「伍球王」。（趙子晉攝）

來自印尼的Veve（左）曾經在香港聯賽打滾半個球季，並效力流浪。（趙子晉攝）

同場加映：來自印尼的Veve與香港甚有淵源