【西甲直擊】伍家謙深受祖亞昆啟發　與貝迪斯新手父親一拍而合

說起貝迪斯，不少球迷亦會想起球隊的長青翼鋒祖亞昆，年屆38仍然在場上為貝迪斯拼搏，仍在早前打破西甲的最年長球員演帽子戲法的紀錄。伍家謙隨西甲賽會舉辦的La Liga Experience，有機會在貝迪斯的訓練場一睹祖亞昆的英姿，伍家謙亦表示有一份莫名的感動。 香港01記者趙子晉 西班牙西維爾直擊

年屆38歲的祖亞昆，是貝迪斯的隊長，亦是球隊中的主力之一，至今僅在聯賽缺陣一場，並貢獻7個入球及2個助攻。祖亞昆在去年12月初的聯賽，個人在畢爾包身上攻入3球大演帽子戲法，打破塵封55年的紀錄，成為西甲史上最年長「戴帽」的球員。

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祖亞昆在去年12月打破塵封55年的最年長連中三元紀錄，寶刀未老。（資料圖片）

應Now Sports及beIN Sports邀請，《01體育》記者隨同伍家謙（Vince），參加西甲賽會主辦的活動La Liga Experience，現場觀看周日（9日）上演的貝迪斯主場鬥巴塞隆拿，在當地時間周五（8日）更有機會親身參觀貝迪斯的訓練，並率先一睹祖亞昆的風采。

貝迪斯在早上進行一節輕鬆的訓練，為周日的大戰作好準備，而貝迪斯的一眾主力如祖亞昆﹑費基亞及簡拿利斯等人當然有出席。雖然祖亞昆訓練的時間不多，他在輕舒腳頭後，返回場邊稍作休息時，親切地向看台上的一眾KOL們招手，引起一陣哄動。

祖亞昆向看台上的觀眾招手示意，表現十分親民。（趙子晉攝）

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能夠在近距離看見祖亞昆，雖然未能對話及拍照，但對伍家謙而言亦是心滿意足，因為看到與他一起成長的球員，如今仍然在場上努力打拼，心裏感慨不已，「與我年紀相若的球員，如今已經是愈來愈少，但祖亞昆現時仍然是貝迪斯的中流砥柱，更在早前打破連中三元的紀錄，使我對他充滿敬意。如今可以現場一睹他的風采，心裏不禁有點感動，畢竟他在38歲的高齡依然在高水準的賽事的立足，並交出好表現絕不簡單，他在場上對我十分有啟發性，因為其他沒有年齡限制的界別中，我可以更有推動力，在各方面交出更好的表現。」

伍家謙親臨貝迪斯的訓練場，觀賞他們大戰巴塞前的備戰情況。（趙子晉攝）

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貝迪斯的訓練場雖然並不如其他大球會般偌大，但同樣設備齊全，而訓練場的仿真草的質素亦相當高，對球員的保護不亞於草地。

除了參觀訓練場的設施，伍家謙亦有幸與貝迪斯的球員互動，並與主力之一簡拿利斯（Sergio Canales）進行訪問，而二人更有一個共通點，「貝迪斯的球員亦相當親切，當中包括中場大腦簡拿利斯，球隊工作人員表示他趕時間，因為他要回家照顧初生的寶寶，而我的一對龍鳳胎亦將在4月出生，我們二人一拍即合，他更表示照顧小朋友比落場比賽更難。」

伍家謙與簡拿利斯同樣是新手父親，二人一拍即合。（趙子晉攝）