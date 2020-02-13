【武漢肺炎】恩哈路隔離訓練14日　曼聯集訓換酒店因為怕了誰？

英超球隊曼聯為預防武漢肺炎（新型冠狀病毒），將從上海申花外借加盟的前鋒恩哈路留在英國，沒有跟大隊到西班牙集訓；主帥蘇斯克查亦承認，要恩哈路獨自訓練14日。

英超歇冬期，曼聯上周末沒有比賽，一隊就飛到到溫暖的西班牙南部集訓，在上月從士砵亭加盟的葡萄牙中場波基斯費迪南迪斯都有隨隊，但另一名新兵恩哈路則留在英國。

曼聯領隊蘇斯克查承認，要恩哈路留在英國是以防萬一的防疫措施，因為這名尼日利亞射手在轉會窗關上前，才由上海來到英國，落實由上海申花外借到曼聯半季。蘇斯克查日前說：「恩哈路留在曼徹斯特，因為他在過去14日內從中國過來。」

「恩哈路會跟個人教練一起，進行獨立訓練，這段時間亦幫到他跟家人適應英國的生活。當然，他或者很希望隨隊到西班牙，好好認識新隊友，但我們不想冒任何風險。」蘇斯克查續說。

據英國《每日郵報》報道，恩哈路不但要留在英國，還不得進入曼聯的卡靈頓訓練基地，他每日會跟曼聯的教練韋恩李察臣（Wayne Richardson）到曼市入面的英國跆拳道中心訓練。明日，恩哈路就到英國14日，將可回到訓練基地，與從西班牙回來的隊友首次一起操練。

此外，英國《每日郵報》還披露，曼聯大隊到西班牙集訓，原定居於Westin La Quinta Golf Resort and Spa，但曼聯出發前發現，原來賓尼迪斯帶隊的中超球隊大連一方在一周前曾經入住，所以安全起見，臨急臨忙更換酒店。