【港超聯】球會自救召緊急會議　要求下周三答覆：否則再有行動

因應武漢肺炎，香港足球總會日前為押後的賽事重新安排，菁英盃分組賽周二（11日）已於將軍澳足球訓練中心閉門復賽。不過此非正式場地引起球隊批評，認為場地並非舉辦職業比賽的合適場地。 10間港超球會今日召開緊急會議，最終決定若足總於3月份的賽事中仍堅持在足球訓練中心比賽，所有球會將罷踢。

足總本月3日跟港超聯球會進行會議，會後決定菁英盃分組賽及足總盃首圈賽事閉門舉行，並安排比賽於將軍澳足球訓練中心上演；至於港超聯則有望於3月1日在康文署場地重啟。不過經過首兩日閉門比賽後，不少球員及教練都指出訓練中心存在各種問題，認為環境並不適合進行職業賽事。

據了解，10間球會原本希望跟足總召開會議商討對策，惟對方指因應疫情，並不會進行任何會議。因此各間球會今日晚上於銅鑼灣一所餐廳進行「自救」會議，香港飛馬會長羅傑承、標準流浪總監李輝立、傑志會長伍健、冠忠南區會長黃良柏與主席陳文俊等都有出席；10間球會中，僅得大埔秘書長陳平因病未能現身，但他仍透過李輝立代為表決。

港超聯球會在銅鑼灣舉行會議，就近日閉門比賽出現的問題作出討論。（袁志浩攝）

由於足總安排的更衣室距離球場甚遠，有球隊半場時在場邊商討戰術。（資料圖片/袁志浩攝）

要求重返康文署場地比賽 勸足總下周三前答覆

會後羅傑承向傳媒透露，所有港超球會一致達成共識，表示若3月起的所有港超賽事仍繼續於將軍澳訓練中心等非正式場地進行，全數球會將會拒絕參賽。他說：「這並非為個人利益，而是考慮到所有球隊。其實閉門在康文署球場比賽也沒問題，希望政府及足總會考慮我們此最低要求。」

羅傑承續指，明日會向足總電郵所有會議紀錄，並要求足總於下周三前開會給予答覆，他強調稱：「我們只是爭取一個較好的選擇。若足總依然沒有答案，相信會有進一步行動。」

作為比賽場地的將軍澳足球訓練中心3號場，其中一條邊界出現彎曲。（資料圖片/袁志浩攝）

在席的南區主席陳文俊則稱，目前菁英盃分組賽的賽事安排僅屬權宜之計，目的是將賽程壓縮，惟由於康文署至今仍未公布是可延續「封場」措施，令球會相當擔心。

他稱：「一切順利當然沒有問題，但我們也要做足準備。我們是職業球隊，要尊重應有的質素及水平。」陳文俊補充，身兼足總董事的南區會長黃良柏承諾會向足總反映問題，但並未有表達足總立場。

羅傑承希望足總盡快給予答覆。（袁志浩攝）

足總事前並未諮詢醫事顧問 會後提四大建議

各間球會又向足總提出四大建議，包括改善更衣室分配及距離、檢疫站位置與加強消毒措施、為嘉賓及傳媒席提供帳篷、以及重新安置廣告板。

羅傑承批評足總在安排閉門比賽之前，並未諮詢過足總醫事顧問兼醫藥委員會主席容樹恒的意見，「目前比賽加上其他球隊練習，人流依然很多，在將軍澳相對有限的空間內，傳播肺炎的風險比在康文署場地更高，足總應以此理據向康文署爭取開放場地。」

根據容樹恒的建議，若球隊使用將軍澳足球訓練中心及傑志在石門中心操練，每周使用3個康文署球場進行每日單場的閉門比賽，便能將人流減低，有助防疫。

另外，會議召集人李輝立也提出，球會難以負擔足總閉門作賽的高昂行政費用，「閉門比賽卻依舊有很多工作人員，支出跟平日一樣高，金額大得不合理，而且由球會分擔。希望足總可免收費，同時讓康文署開放場地及比賽，讓球會有收入來源。