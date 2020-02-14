【港超聯】球會研罷踢　足總成磨心　貝鈞奇：望政府恰當處理

港超聯近日因閉門比賽引起爭議，10間港超球會昨達成共識，要求足總向康文署爭取於3月開放豁下場地比賽，否則將會罷踢。足總主席貝鈞奇今日（14日）接受傳媒查詢，對事件作出回應。

10間港超球會昨晚召開緊急會議，一致贊成若足總安排3月份賽事於將軍澳足球訓練中心比賽，所有球會將罷踢，事件引起本地球圈熱烈討論。

足總主席貝鈞奇今早接受查詢時重申，在足球訓練中心中進行菁英盃分組賽，是10支超聯球隊的全體共識，足總並沒有為此施加壓力。他指明白訓練中心條件「肯定沒有康文署場地般完美」，惟總算是沒辦法中的辦法，「是取得大家同意的事」。

港超聯球會昨日舉行緊急會議，會後決定或會罷踢。（資料圖片／袁志浩攝）

願順從主流意見向政府爭取

對於昨日所有港超球會發出的聲明，要求足總向康文署爭取場地閉門比賽，貝鈞奇稱理解球隊負責人的疑慮。他表示足總一直有跟球會保持聯絡，「沒法子經常開會」，但足總很樂意接受球隊的意見。

貝鈞奇透露足總一方面需配合政府，但也盡量方便港超運作，「足總也曾有員工質疑為何不關閉足球訓練中心，但我們也要維持港超運作。我們會順從主流意見，向康文署爭取場地，但沒可能保證，因這牽涉政府整體決策。」

另外，港超球會昨日也提出多項建議，改善目前足球訓練中心的衛生、環境及配套，貝鈞奇回應指定必保障所有球員、嘉賓及工作人員的利益，將衛生做到最好。

貝鈞奇稱足總樂意接受球會意見，並會向政府爭取於康文署場地閉門比賽。（資料圖片）

康文署回應：會積極處理

康文署早前公布將轄下文娛設施暫停開放至2月17日，至今仍未宣布後續安排。貝鈞奇指今早已跟足總行政總裁溫達倫、董事王威信，以及康文署及民政事務局代表溝通，獲康文署有回應指會「積極處理」。

他透露有政府人士指若最終球隊罷踢，損失的會是港超，「大家也不希望港超停頓下來，一直的計劃都是在康文署場地比賽，但要待政府公布後才可再作檢討。希望政府可恰當處理，照顧超聯球隊的比賽。」