【謝德謙︱英超遊物】哈菲班尼斯有助攻識入波　李城青訓大豐收

李斯特城今屆成績令人眼前一亮，正正因為一眾年青球員日漸成熟，球隊正處於收成期。 撰文：謝德謙（Now Sports足球評述員）

哈菲班尼斯電競評語：能傳擅射 金卡指日可待

大家的焦點，可能會集中在占士麥迪臣身上，但其實有另一位中場，近來都打得火熱，他，就是哈菲班尼斯（Harvey Barnes、馬會譯名哈維班尼斯）。

能傳擅射的哈菲班尼斯（黑衣），在球隊左路扮演重要角色。（Getty Images）

英超第26輪直播賽程，本周焦點賽事是車路士對曼聯。（01美術製圖）

年僅22歲的他，今年進步大家有目共睹，暫時交出4個入球6次助攻不錯的數字。早前對錫菲聯的精彩入球，相信大家仍然歷歷在目。能傳擅射的哈菲班尼斯，在球隊左路扮演重要角色，加上今屆狀態火熱的華迪，兩者生產不少美妙入球，相信入球和助攻會陸續有來！

英超第26輪直播賽程。（01美術製圖）

在遊戲裏可以跟隨現實情況一樣，將班尼斯放在左邊發難，加上他具速度和靈活度，不管是邊路盤扭或切入中路都能踢出應有效果。隨着班尼斯越踢越好，相信金卡都是指日可待，大家記住多加留意！