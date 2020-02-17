【英超】阿仙奴4球輕取紐卡素　終止聯賽4場不勝走勢

英超聯賽經歷四連和後，阿仙奴在歇冬後在主場迎戰紐卡素，最終由奧巴美揚﹑尼高拉斯比比、奧斯爾及拿卡錫迪各建一功，助兵工廠4球大破對手，並在酋長球場取得一場清脆俐落的勝仗。

阿仙奴在近9場聯賽，僅錄得1勝6和2負的戰績，並連續4場賽和對手，兵工廠在英超首個歇冬期後，在主場迎戰紐卡素，主帥阿迪達今仗先收起拿卡錫迪，改由從列斯聯外借回收的尼基迪亞（Eddie Nketiah）任正箭頭，配合奧巴美揚及尼高拉斯比比攻堅。

阿仙奴在經歷四連和，今仗終在主場取得一場清脆的勝仗。（路透社）

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兵工廠在上半場形勢稍佔上風，但奧巴美揚及尼高拉斯比比的施射，同樣未能射破紐卡素門將杜夫巴卡的十指關，兩軍在上半場互無紀錄。戰至下半場9分鐘，阿仙奴終於打破僵局，並在3分鐘內連入兩球，尼高拉斯比比右路傳中，奧巴美揚頭槌建功，及後小將沙卡（Bukayo Saka）在左路以一敵二，以「通坑渠」擺脫對手後，地波傳給比比撞射破網，協助阿仙奴在短時間領先兩球。

客軍及後亦有機會追近紀錄，辛特麥斯明（Allan Saint-Maximin）切入大位起腳，可惜中柱彈出。阿仙奴在完場前由奧斯爾及後備入替的拿卡錫迪各建一功，協助球隊以4球輕取紐卡素，全取3分，暫時升上聯賽榜第10位。

阿仙奴隊長奧巴美揚為球隊攻入今場首個入球，亦是他第47個英超入球。（路透社）

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為兵工廠先開紀錄的隊長奧巴美揚，攻入今季第15個聯賽入球外，亦是他加盟球隊以來的第47個英超入球，兩年來的累積入球，僅以兩球次於利物浦的沙拿。

該名阿仙奴隊長在賽後表示，球隊與教練阿迪達逐漸培養出默契，並有更佳的表現，希望球隊繼續努力保持水準。

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