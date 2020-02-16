【英超】高普自評利物浦領先差距太瘋狂：「我未試過也不明白」

即時體育
撰文：
最後更新日期：

利物浦在英超聯賽榜領先差距，進一步擴大至25分，就連主帥高普（Jurgen Klopp）也自認「不知道該說什麼才好」。

賽後談到領先第二位曼城的差距，高普坦言：「這差距實在太瘋狂，我其實不太明白。」他接受天空體育（Sky Sports）訪問時稱，「我不夠聰明（去了解這是什麼）。我以往從未經歷過，那實在是了不起，非常困難。」

對於今季取得令人驚嘆成就，這位德國教頭說出球隊日常，「回到更衣室，我們如常作出一些討論。然後我會突然醒起：『噢，不過先要恭喜你，我們贏了比賽，拿到另一個3分。』」

利物浦主帥高普笑對球隊在英超領先差距。（Getty Images）

即使各為其主，高普與同樣來自德國的諾域治教頭法加（Daniel Farke）言談甚歡。（Getty Images）

利物浦取得今季第25場勝仗後，繼續以76分高踞榜首，只要再贏5場，就肯定可以奪得今季英超冠軍；而目前以37分之差拋離第5位的錫菲聯，紅軍亦已提早鎖定來季歐聯資格。

除此之外，紅軍亦已相當接近英超4大紀錄，包括：阿仙奴的49場最長跨季不敗紀錄（利物浦目前43場）、曼城在2017/18創下的18場連勝紀錄（利物浦目前17場）、自己在1972年保持的21場主場連勝紀錄（目前20場），及車路士與曼城共同保持的11場作客連勝紀錄（利物浦目前8場），有望在今季之內全部打破。

諾域治對利物浦精華：

【英超．有片】利物浦險勝諾域治　鎖定歐聯資格　勢破4大紀錄
【英超】利物浦隊長奮鬥9年終獲認同　曾遭前領隊質疑無心付出
【英超】曼聯排名肯定低於利物浦　梳爾反擊：為何沒人提阿仙奴？
【英超】球員先生三大熱門皆屬利物浦　羅拔臣撐佐敦軒達臣當選
【轉會】多蒙特欲賣查頓辛祖叫價1億鎊　曼聯車路士利物浦搶人
【英超】利物浦最強爭標對手出現？利迷坐立難安瘋狂放負
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。