【英超】高普自評利物浦領先差距太瘋狂：「我未試過也不明白」

利物浦在英超聯賽榜領先差距，進一步擴大至25分，就連主帥高普（Jurgen Klopp）也自認「不知道該說什麼才好」。

賽後談到領先第二位曼城的差距，高普坦言：「這差距實在太瘋狂，我其實不太明白。」他接受天空體育（Sky Sports）訪問時稱，「我不夠聰明（去了解這是什麼）。我以往從未經歷過，那實在是了不起，非常困難。」

對於今季取得令人驚嘆成就，這位德國教頭說出球隊日常，「回到更衣室，我們如常作出一些討論。然後我會突然醒起：『噢，不過先要恭喜你，我們贏了比賽，拿到另一個3分。』」

利物浦主帥高普笑對球隊在英超領先差距。（Getty Images）

即使各為其主，高普與同樣來自德國的諾域治教頭法加（Daniel Farke）言談甚歡。（Getty Images）

利物浦取得今季第25場勝仗後，繼續以76分高踞榜首，只要再贏5場，就肯定可以奪得今季英超冠軍；而目前以37分之差拋離第5位的錫菲聯，紅軍亦已提早鎖定來季歐聯資格。

除此之外，紅軍亦已相當接近英超4大紀錄，包括：阿仙奴的49場最長跨季不敗紀錄（利物浦目前43場）、曼城在2017/18創下的18場連勝紀錄（利物浦目前17場）、自己在1972年保持的21場主場連勝紀錄（目前20場），及車路士與曼城共同保持的11場作客連勝紀錄（利物浦目前8場），有望在今季之內全部打破。

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