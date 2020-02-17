【西甲】武磊再度正選披甲即建功　助愛斯賓奴2：2賽和西維爾

即時體育
撰文：
最後更新日期：

效力愛斯賓奴的中國尖刀武磊，今仗再度正選披甲，代表球隊作客對西維爾，並在今仗建功取得今季第3個聯賽入球，最終與西維爾打成2：2，各得一分。

「武球王」賽後在微博發文，希望將入球獻給當下正遇上困境的人，為中國打氣。

在今季西甲聯賽陷入降班漩渦的愛斯賓奴，今輪聯賽作客前列的西維爾，力爭分數脫離降班區域。武磊自去年12月初，再度以正選身份上陣，並在下半場5分鐘射破西維爾的大門，一度協助球隊反超前2：1，而他在72分鐘被調離場。可惜，愛斯賓奴未能力保勝局至完場，結果與西維爾以2：2握手言和，各得一分，而愛斯賓奴以19分仍然敬陪末席。

武磊再度正選披甲便取得「士哥」，助球隊賽和西維爾。（Getty Images）

再度正選披甲的武磊，今仗以入球證明自己的能力，攻入今季第3個西甲入球，他賽後表示這個入球對球隊護級十分重要，「在今仗取得入球，協助球隊取得寶貴的一分，對全隊而言是極為重要，並為球隊注下一枝強心針，希望在往後聯賽可以取得更多勝仗，以達到護級的目標。」

「武球王」在賽後亦有在微博發文，希望以入球為中國打氣，「在一場艱難的賽事中取得分數，每一分在護級路上亦是不可或缺的，同時希望這個入球為當下遇上逆境的人帶來好運，一切將會愈來愈好。」

武磊賽後在微博發文，希望入球為遇下逆境的人帶來好運。（微博截圖）

【西甲】巴塞隆拿twitter遭盜用　駭客驚爆：看來尼馬會回來
【西甲】華倫西亞主場2：2逼和馬體會　施蒙尼：一場精彩的球賽
【西甲】施丹趕皇馬操練遇交通意外　事主只求一件事獲致電感謝
【西甲】美斯領先本世紀助攻榜　三甲之中誰人完勝C朗拿度？
【西甲】巴塞前鋒迪比利重傷錯過歐國盃　安部裕葵奧運夢碎
【西甲】久保建英疑遭「自己友」種族歧視　馬略卡助教被球迷怒轟
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。