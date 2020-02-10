【意甲】米蘭打吡國米半場入4球反勝　力壓新敗祖雲達斯上榜首

本港時間周一凌晨上演的意甲矚目大戰「米蘭打吡」，國際米蘭在半場落後0：2劣勢下，下半場連追4球，以4：2反勝AC米蘭。 國際米蘭全取3分後23戰得54分，積分追平上周六作客以1：2受挫維羅納的祖雲達斯，並憑較佳得失球而升上榜首，AC米蘭以32分排第10。

今仗名義上屬主場的國際米蘭，全體成員穿上印有「中國加油」臂章特別版球衣，場邊亦有打出「武漢加油」廣告牌，象徵國米與武漢共同抗擊肺炎疫情。

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伊巴謙莫域上半場補時頂入一球助AC米蘭領先2：0。（Getty Images）

國際米蘭今仗球衣在袖上印有「中國加油」字眼臂章，支持中國對抗武漢肺炎。（路透社）

不過，AC米蘭無疑是開賽後較進取一方，9分鐘有查漢奴古射門中柱不入，國際米蘭其後則有高甸頭槌攻門僅僅斜出。戰至40分鐘前鋒伊巴謙莫域頭槌助攻，列比錫近門射成1：0。然後在補時階段，伊巴謙莫域自己亦在基斯爾助攻下頂入頭槌破網，為米蘭完半場前領先至2：0。

盧卡古下半場補時射入「埋齋」波助國米贏4：2，事後忘我地慶祝。（Getty Images）

國米主帥干地帶領球隊打出漂亮一仗擊敗同巿宿敵，分數上再追平死敵祖雲達斯，興奮莫名。（Getty Images）

下半場國米大反擊，波索域與馬泰斯雲仙奴在51及53分鐘各建一功，火速追平2：2，迪維積更於70分鐘頭槌破網反超前3：2，米蘭末段更有伊巴謙頭槌中柱錯失扳平機會，最終盧卡古在下半場補時3分鐘攻入奠勝球，協助國米贏4：2完場。