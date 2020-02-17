【西甲】皇馬為中國打氣　與切爾達賽和2：2　榜首優勢收窄至1分

西甲兩大傳統勁旅皇家馬德里與巴塞隆拿，現時佔據聯賽榜首﹑次兩位，原有3分領先優勢的皇馬，在今輪聯賽在主場被切爾達迫和2：2，與巴塞的差距收窄至僅1分。

巴塞隆拿在周六（15日）在聯賽開賽前，有聲援中國的活動外，並以2：1擊敗基達菲，繼續向榜首的皇馬施壓。皇馬在今仗亦有相似的安排，有一幅寫上「眾志成城，加油中國」的橫額，加上一眾球員穿上印有「中國加油」的T恤進場。

皇馬一眾正選球員穿上「中國加油」的T恤，為中國打氣。（皇馬微博截圖）

皇馬今仗面對與降班區域相差兩分的切爾達，不論在控球率及射門次數亦比客軍優勝，可惜客軍卻是先開紀錄的一隊，史莫洛夫（Fyodor Smolov）在7分鐘單刀射破皇馬大門。「銀河艦隊」戰至下半場才追成平手，卻奧斯接應馬些路的助攻撞射入網，在52分鐘扳成1：1平手。

夏薩特及後被切爾達門將撲跌博得12碼，由隊長沙治奧拉莫斯操刀中鵠，最近12次主射12碼悉數命中，在65分鐘射成2：1。可惜皇馬未能保持勝局至完場，切爾達一次組織撕破皇馬的防線，由辛迪文拿（Santi Mina）在完場前5分鐘建功，結果兩軍以2：2握手言和。

皇馬在主場痛失兩分後，雖然仍然以53分暫居聯賽榜的榜首，但與次席巴塞隆拿的差距收窄只剩一分。