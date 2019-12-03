【網球】費達拿場內場外成就非凡　明年一月推出紀念幣

「瑞士天王」費達拿（Roger Federer）在世界網壇成就突出，他在瑞士亦地位超然，瑞士方面決定為他發行限量的紀念幣，使他成為瑞士第一人。

年屆38歲的「瑞士天王」費達拿（Roger Federer），不論在網球壇的成就非凡，20次奪得大滿貫錦標及過百項ATP錦標，使被瑞士國民認定為國家英雄。

瑞士方面決定為費達拿發行限量的紀念幣，將在明年一月為他推出55000個幣值20瑞士法郎，銀幣上印有費達拿反手擊球的姿勢，將於本月19日開始預購。因為群情洶湧關係，發行商大有機會將於明年5月再推出另一版本的紀念幣40000個，幣值為50瑞士法郎的金幣。

費達拿在場內場外的成就，使瑞士的錢幣發行商為他推出紀念幣。（視覺中國）

費達拿的紀念幣將以反手擊球姿態設計的20瑞士法郎錢幣。（網上圖片）

費達拿被印上紀念幣，使他成為首名在生的瑞士人被放上錢幣，而他亦透過Twitter感激瑞士及發行商，被製作紀念幣是無上的光榮。

瑞士發行商的發言人表示，因為費達拿多年來在球場內外的成就，使他成為瑞士第一人，「費達拿在網球場的非凡成就，在慈善事務上亦不遺餘力，加上他平易近人的性格，使我們決定為他推出紀念幣，成為瑞士首名在生時擁有個人的錢幣。」