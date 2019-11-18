【網球】施斯柏斯初次參賽即封王　出生自網球世家盡得真傳

出生自網球世家的希臘新星施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas），去年揚威新生代網球年終賽，今年升格參加年終賽，在決賽力戰三盤險勝添姆，首度參賽隨即封王。

施斯柏斯在英國倫敦上演的ATP年終賽中，在準決賽勇挫費達拿闖決賽，與添姆（Dominic Thiem）力爭首度揚威年終賽。雙方在首盤各自力保發球局，戰至「Tie Break」，添姆以細分8：6先拔頭籌。施斯柏斯在次盤開段兩度打破添姆發球局，以局數6：2扳回一城。雙方在決勝局戰情膠著，再度戰至「Tie Break」，施斯柏斯以7：4拿下決勝局，結果力戰2小時35分鐘反勝奪冠。

施斯柏斯年終賽封王，成為首名希臘球員奪冠。（Getty Images）

施斯柏斯的生涯里程碑（按圖放大）

延伸閱讀：費達拿3小時45分鐘激戰出局 20歲小將施斯柏斯一戰成名

年僅21歲的施斯柏斯，去年在ATP新生代網球年終賽（Next Gen ATP Finals）奪冠，相隔一年後「升呢」出戰年終賽，結果力壓群雄稱霸，奪得個人職業生涯首項重要錦標。

施斯柏斯自出生起便與網球結下不解之緣，父母二人昔日亦是網球手，使他盡得真傳。在6歲起正式學習網球，在18歲才轉任職業球手，但在短短轉職業僅3年，成績已經有目共睹，在今年澳網擊敗費達拿殺入4強，創下個人最佳的大滿貫成績，聯同年終賽在6項賽事打入決賽，並奪走其中3個錦標，而他的世界排名亦首次躋身前10位。

施斯柏斯贏波後激動倒地。（Getty Images）

祖高域在2012至15年期間，連續4年雄霸年終賽後，施斯柏斯亦是4年第4位球手贏得全年最後一個錦標。與添姆力戰三盤過後奪標，該名21歲的希臘球手表示難以置信，「高舉錦標的一刻相當不真實，今仗就像坐過山車般刺激，而在如此大規模的賽事中出戰，加上眾多球迷為我打氣，這是生涯的新體驗，所以十分感激在場的球迷。」