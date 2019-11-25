【網球】拿度領西班牙台維斯盃第6度封王　艾吉忍痛上陣

鎖定以「一哥」姿態完結2019年的「泥地王」拿度，而他亦與西班牙國家隊隊友勇挫加拿大，高舉今年的台維斯盃錦標，完美結束今個球季。 西班牙的艾吉強忍喪父之痛，為國家隊出戰決賽，他在取勝後亦流下男兒淚。

今年的台維斯盃（Davis Cup）決賽在西班牙馬德里上演，主場出擊的西班牙分別擊敗阿根廷及英國，在決賽與加拿大爭奪今年錦標。西班牙隊由拿度領銜，夥拍艾吉（Roberto Bautista Agut）﹑卡蘭路布斯達（Pablo Carreno Busta）及盧比斯（Feliciano Lopez）等人出戰，迎戰沙普華路夫（Denis Shapovalov）及奧積艾利亞森（Felix Auger-Aliassime）的加拿大隊。

第4度助西班牙在台維斯盃封王的拿度，心情依然相當激動。（Getty Images）

台維斯盃決賽以三場兩勝定勝負，在頭兩場單打賽事，西班牙派出艾吉「打頭陣」鬥19歲的奧積艾利亞森，艾吉先以7：6及6：3直落兩盤擊敗對手，先拔頭籌。「泥地王」拿度隨後上陣迎戰沙普華路夫，拿度與對手第二盤戰至「Tie Break」，以細分9：7勝出，結果助西班牙以場數2：0擊敗加拿大，相隔8年再奪冠軍，第6度捧走台維斯盃錦標。

西班牙在主場馬德里，第6度揚威台維斯盃。（Getty Images）

31歲的艾吉在3日前，父親不幸與世長辭，在決賽歸隊的他，強忍喪父之痛為國出戰，並在決賽為球隊先拔頭籌。艾吉忍痛出戰，當他為球隊取得首分後，他亦不禁流下男兒淚，並表示今仗是相當特別。

第4次協助西班牙在台維斯盃封王，他亦激動地慶祝，而隊友一擁而上，拿度保持在台維斯盃單打的29場連勝紀錄，即使並非首次奪冠，「泥地王」仍然感相當興奮，「老實說，西班牙再度揚威台維斯盃使我感到十分高興，在馬德里擁有難忘的一周，相當感激在場球迷的傾力打氣。」