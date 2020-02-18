【港超聯】拒無限期押後　球會研退賽　李文恩：望政府網開一面

本地足球賽事在武漢肺炎疫情下紛紛延期，早前足總安排菁英盃分組賽於將軍澳足球訓練中心閉門舉行，場地配套及衛生問題卻引起球會反彈。10間港超聯球會更召開緊急會議，決定如計劃於3月1日復賽的港超聯未能在康文署轄下的場地上演，將會罷踢。 不過，康文署早前宣布延長「封場」禁令直至3月2日，未知會否為港超而「特事特辦」。足總今日跟政府有關部門就事件商討，但暫未獲任何正面回應。

足總主席貝鈞奇、副主席黄良柏及董事王威信等，今午與政府官員會面，向康文署爭取開放球場予港超閉門作賽。會後貝鈞奇邀約各港超球會代表晚宴，並交代最新消息。出席的立法會體育、演藝、文化及出版界議員馬逢國表示，曾向民政事務局局長劉江華反映業界意見，惟得到政府果斷答覆「冇得傾」。他複述劉江華指：「政府的政策是全城抗疫，不鼓勵任何公眾聚集，開放場地、即使沒有觀眾也有風險，例如更衣室內或會傳染。」

菁英盃分組賽早前已於足球訓練中心展開，賽事閉門舉行，仍引發不少問題。（資料圖片／袁志浩攝）

對於政府決絕回應，貝鈞奇相信足球未有受到重視，「是否需要完全禁止？開放球場的話，其實若足總職員做足防疫措施，可以將風險減到最低。」馬逢國也提出，政府應考慮其他折衷辦法，「是否可以用人數及時間分隔進入更衣室的人流，或者加強清潔？因為業界在此情況的確有困難，或會影響成績及收入。」

立法會議員馬逢國（左）未有參加會議，但卻出席晚宴，他指已向足總主席貝鈞奇轉達政府回應。（袁志浩攝）

未獲政府正面回覆 會上曾提出足總盃首圈延期

東方龍獅總監及主教練李志堅會後接受傳媒訪問，也坦言各間球會及足總對3月份的港超聯比賽並未有任何定案，「沒有收到正面答覆，體育專員稱會努力爭取，但無法保證。」他續稱各間球會仍希望在康文署場地比賽，「哪怕只開放1至2個球場也好，目前在足球訓練中心比賽的風險是否較小？政府建議停止足球比賽，但足總希望繼續，所以唯有使用私家場，這是我接受到的訊息。」



東方今周六（22日）將在足球訓練中心出戰足總盃首圈，惟球隊認為場地或會影響公平性，提出將賽事延期。不過，據足總回應，雖然會上的確有提出過延期等方案，惟目前足總盃賽事暫定如期舉行。

東方龍獅（藍衫）原定本周六（22日）出戰足總盃首圈，李志堅稱曾提出將賽事改期，但足總指比賽如期舉行。（資料圖片）

或設延期死線 李文恩：望政府網開一面

至於理文班主李文恩亦提出意見，坦言押後港超將影響深遠，「希望政府網開一面，香港隊3月份有兩場世界盃外圍賽，若比賽再暫停，影響球會及港隊備戰，始終球員需要比賽提升狀態。」李文恩亦重申，受球員合約等限制，港超聯必須於5月底前完季，因此希望向政府提出「延期死線」，「相信最遲是暫停到3月中，否則可能需要有犧牲。」據悉，會上有球會提出中途退出港超的可能性，足總回應指根據比賽章程，球會因此而被罰的可能性不大。