【港超聯】會議後釀罷踢風波　伍健澄清：只想足總代為爭取場地

香港仍不斷有武漢肺炎新增確診個案，在疫情之下，今個月的香港足球賽事，包括菁英盃及足總盃，均需在賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）閉門進行。 但10間港超球會昨日（13日）舉行會議後，認為FTC環境及配套都不適合作賽，更一致表示若3月展開的香港超級聯賽若仍要在FTC進行，或會罷踢。傑志足球會主席伍健今日（14日）則澄清，這並非「工業行動」。

伍健今日到FTC觀看傑志對東方龍獅的菁英盃賽事，賽後主動向傳媒稱，希望就昨日的港超聯會議作兩點澄清，他指會議之後，外界焦點落在「罷工」之上，但球會並非要採取「工業行動」：「10間球會最清晰的意願，就是我們是職業球會，不能你叫我去修頓球場踢我也去，而我們也試過在足球訓練中心踢了……幾場比賽過後，所有球會無論是球員或職員，對場地質素都有一個看法」。



伍健稱，球會最希望足總能「代為向政府爭取」以康文署場地閉門作賽：「球會不能越過足總（爭取場地），只希望討論過後，由足總代我們爭取，所以有點不幸是焦點去了罷工的元素上」。

10間港超聯球會昨日舉行緊急會議。（資料圖片／袁志浩攝）

不清楚足總如何爭取 「可以做得更好」



伍健續指，對於足總之前採取過什麼行動去向康文署爭取用場，他及其他球會都不清楚，但認為足總「可以做得更好」：「足總沒向我們解釋，我們也不知道。但政府的防疫措施每周都會有新安排，無論市民是否同意，但部份決定也會基於專家小組的意見去做，我們希望在這些大環境下，足總可以代我們去爭取」，他又透露，10間港超球會已就昨天會議的共識去信足總，暫未獲回應。



談及為何要召開昨天的會議，伍健稱：「2月3日的港超聯會議並非一個討論，僅讓球會選擇踢還是不踢，若要踢，就跟隨既定時間表，但對於球會有什麼想法或問題，都沒有討論……球會覺得足總現在（因為疫情）什麼會議都不開，沒法做溝通」。

疫情下的港超聯場地風波：

球會研罷踢 足總成磨心 貝鈞奇：望政府恰當處理

球會自救召緊急會議 要求下周三答覆：否則再有行動

傑志在足總足球訓練中心的菁英盃A組賽對東方龍獅。（梁鵬威攝）

伍健想澄清的第二點，則關乎足總醫事顧問容樹恆醫生。伍健指，容醫生並沒有「要求康文署提供場地」：「他建議的是若要減低傳播疫情的機會，在任何地方、做什麼也好，都要盡量減少人數。他的建議到此為止，接下來就是我們提議，能否球員練波全去FTC和傑志中心，比賽則去康文署球場，容醫生認為這樣可行，他同意我們引伸他的說法，而不是他叫康文署給我們球場」。