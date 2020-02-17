【英超】孫興慜兩度補時建功成功臣　摩連奴賽後幽愛將一默

熱刺的韓國翼鋒孫興慜在今季聯賽經歷甚多，曾經踢傷對手﹑兩度領紅被逐，他在今仗主射12碼宴客，幸好及時上前補射建功，他更在補時最後一刻攻入絕殺一球，協助熱刺以3：2力克阿士東維拉，而主帥摩連奴在賽後亦與這個贏波功臣開玩笑。

熱刺在今輪聯賽作客阿士東維拉，結果以3：2擊敗主隊，暫時以40分列聯賽第5位。孫興慜今仗再度成為主角，熱刺新兵貝雲積（Steven Bergwijn）臨完上半場前博得12碼，孫興慜操刀被維拉門將連拿撲出，他及時上前補射，協助球隊在進入更衣室前再取領先。完場前，維拉入球功臣比莊安祖斯（Bjorn Engels）解圍漏踢，使孫興慜在左路長驅直進，結果攻入絕殺球，領球隊全取3分。

孫興慜在今仗梅開二度，成為球隊的贏波功臣。（路透社」

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+ 4 + 3 + 2

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孫興慜今仗梅開二度協助球隊獲勝外，他亦成為英超史上首名亞洲球員累積超過50個入球，而他在93分鐘34秒射入奠勝一球，是近11年來最遲的致勝入球。

對於今仗的12碼宴客，孫興慜賽後表示需要好好練習，減低射失的機會，而他認為因對方犯錯，而攻入絕殺一球有點幸運成份，但很高興能夠把握機會。年屆37歲的維拉門將連拿，今仗合共錄得7個撲救，包括多次擋出孫興慜的攻門，孫興慜亦表揚該名前西班牙門將的表現，更認為他值得成為今仗最佳球員。

年屆37的連拿在今仗錄得7個成功撲救，表現備受孫興慜肯定。（路透社）

孫興慜在完場前攻入絕殺一球，協助熱刺作客力克維拉。（路透社）

另外，當孫興慜在賽後接受熱刺官方訪問時，主帥摩連奴更「亂入」幽愛將一默，「摩佬」問：「你正在討論他（孫興慜）射入一球或射失的一球？」，摩連奴笑着輕碰孫興慜的臉便離開，可見二人的關係密切，而孫興慜亦繼續接受訪問。

影片：

"You speaking about the goals he scored or the goals he missed?!"



Jose steps in on Sonny's post-match interview! 😅#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/LJtRmL5gES — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 16, 2020

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