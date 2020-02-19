【西甲】18歲新星雷連亞卡維奴亮相班拿貝　為加盟皇馬激動落淚

18歲巴西新星雷連亞卡維奴昨日亮相班拿貝球場，在加盟儀式上，他激動落淚，要以紙巾拭淚。

雷連亞卡維奴（Reinier Jesus）上月以3000萬歐元從法林明高轉投皇家馬德里，他昨日（2月18日）與父母一起，到班拿貝球場出席加盟儀式。

司職進攻中場的雷連亞卡維奴說：「我希望成為這間偉大球會歷史的一部分。這天非常開心，所以我終於可以完成兒時夢想。」

雷連亞卡維奴去年7月才首次在成人隊比賽，助法林明高贏得巴甲及自由盃冠軍，而在12月對利物浦的世冠盃決賽，他就在後備沒有落場。雷連亞卡維奴上季巴甲14次上陣入6球。

雷連亞卡維奴說：「在代表法林明高出戰世冠盃時，我的爸爸打電話給我，告訴我這件事，我就忍不住哭起來。」在這次加盟儀式上，他都忍不住男兒淚。

「在巴西，皇馬是聲名顯赫的大球會，一直是我的愛隊，我看過他們很多比賽。當C朗還在皇馬時，我十分崇拜他。我肯定來到皇馬後，我會面對很大壓力，但這是我夢想，而我一直為這個夢想而努力，所以我很高興把握到這個機會。」

雷連亞卡維奴是皇馬近兩年來簽入的第3個巴西新星，之前兩人是雲尼斯奧斯祖利亞及洛迪高高斯。談到兩位師兄，雷連亞卡維奴說：「他們都是優秀的球員，昨日（前日）我還到訪過雲尼斯奧斯的家，他是我的好朋友。我準備好接受他們給我的意見，好好利用，很開心受到他們的熱烈歡迎。」

雷連亞卡維奴在下半季會先為皇馬B隊比賽，適應新環境。