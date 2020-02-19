【歐聯】尼馬缺陣4場鬥多蒙特復出　爆PSG「怕事」逼掛免戰牌

巴黎聖日耳門（PSG）歐聯16強出閘未能響勝鼓，周三（19日）首回合作客1：2不敵多蒙特。 尼馬（Neymar Jr.）為PSG射入重要的作客入球，但他指因為球隊「驚青」要他休戰4場，自己狀態一般。

28歲的尼馬雖然於75分鐘攻入一球，但PSG最終仍以1：2不敵多蒙特。尼馬今仗前因為肋骨受傷休息了4場，今仗才復出，但他指自己其實可以早點復出。這名巴西國腳說：「休息4場後復出踢得有點辛苦，可惜的是這並非我的選擇。」

尼馬指自己可提早復出，但PSG不允許。（美聯社）

尼馬今戰有入波，但PSG仍要吞敗。（美聯社）

尼馬直言：「那是球會及醫生的決定，我不太滿意他們的決定。」2017年以2.22億歐元加盟PSG的尼馬指，自己與會方討論過很多次，「自己感覺良好，但球會很怕事」，更認為自己一人「最後受到惡果」。

不過，PSG擔心尼馬受傷亦非無原因，這名10號球星過去兩季受傷「收咧」，PSG於歐聯緊張關頭都沒有尼馬出戰，所以希望減少其出場時間，藉以減低其受傷風險。「我明白球會保護我是因為過去兩季我沒有踢16強導致最終出局。」

尼馬直認不滿PSG要他休養4場的決定。（美聯社）

「如果我狀態好一點，表現就會好一點」

尼馬自己尊重會方決定，但認為這樣無濟於事，「因為到最後都是球員受苦」。尼馬又指休息4場後，鬥多蒙特這種強勁的對手會特別辛苦：「要這樣踢足90分鐘，不停跑動是很辛苦的，完全和平日的比賽不同。如果我狀態好一點，表現就會好一點。」

PSG將於香港時間3月12日回到主場，與多蒙特進行次回合賽事。