【港超聯】富力簽厄瓜多爾國腳級前鋒　24歲國援再獲註冊

港超「富豪球會」富力R&F的強橫鋒線再添猛將，球隊今日（20日）宣布簽入前厄瓜多爾國腳安古路（Daniel Angulo），成為繼林嘉緯後的冬季第二簽。

在港超聯仍復賽無期之際，現居榜首的富力今日公布羅致新外援前鋒安古路（Daniel Angulo），成為繼林嘉緯後的冬季第二簽。據了解安古路早已落實加盟及來港，惟球會直至今日才對外宣布。

富力宣布羅致前厄瓜多爾國腳安古路，此子將與迪布利、利安高、基奧雲尼及伊高沙托尼等合組鋒線。（富力R&F提供）

現年33歲的安古路身高1.85米，司職前鋒，並曾於2014至2015年間入選過厄瓜多爾國家隊。安古路職業生涯主要在厄瓜多爾、哥倫比亞及巴西聯賽效力，他曾為所屬球會於南美自由盃中披甲，包括來港前的東家、厄瓜多爾聯賽球隊CS Emelec，累計為球隊上陣29次，貢獻8入球及4助攻。

這位射手2015年效力哥倫比亞球隊聖菲獨立（Independiente Santa Fe）時，也一度助球隊高舉南美球會盃冠軍。富力會方指出，希望安古路加盟後增強球隊陣容厚度，在餘下球季的港超賽場有出色發揮，幫助球隊取得優異成績。

安古路球王片：

另外，富力也為受傷的國援門將陳梓榮取消註冊，位置由另一位國援符雲龍取代。年僅24歲的符雲龍曾於2016至2017年球季加盟富力R&F，並披甲4場，但他季後重返中超球隊廣州富力。符雲龍可勝任後衛位置，惟據悉早年他的十字韌帶曾撕裂，目前狀態成疑。