【菁英盃】富力缺主力下照炒愉園　「廣州兵」明正式回歸

武漢肺炎（新型冠狀病毒）疫情在港蔓延下，基地位於中國廣州的港超球隊富力R&F南下來港比賽，球員衛生及防疫問題引起球圈關注。富力今日（19日）首度於菁英盃閉門作賽，部份主力因仍處「隔離期」而缺陣，但仍輕取愉園3：1。

足總因應武漢肺炎疫情，早前公布閉門作賽下的各項防疫措施，當中包括要求任何人士若曾往返中國內地，返港後14天內不能進入將軍澳的香港足球總會足球訓練中心。富力早在上月尾已安排部份本地球員，以及外援伊高沙托尼返港操練，但仍有多名主力如基奧雲尼、白鶴、利安高及周煜辰則留在廣州基地練習。

這4名球員最後在2月6日抵港，但因仍處於「隔離期」，並未列入富力今日鬥愉園的大軍名單之中。不過，其他由歐洲直接回港的球員如謝家強、林柱機、迪布利、林志堅及古拿，今日則順利披甲上陣。

從歐洲返港的謝家強（右），無須受足總14日隔離期所限，此役正選上陣。（袁志浩攝）

富力破愉園 餘下兩仗全勝方可晉級

最終富力全場比賽佔盡優勢，上半場先憑林衍廷搏得12碼，操刀的伊高沙托尼雖然射失，卻快守門員鍾偉豪一步補中成1：0。換邊後伊高沙托尼跟迪布尼再各自取得進帳，結果以3：1擊敗有加維蘭破強的愉園。

富力主教練楊正光認為，球隊雖然遇上困境、最壞情況下曾分開3組球員訓練，卻慶幸訓練效果不俗，「球隊已經1個月沒有正式比賽，但球員沒有因此而生疏，反而很餓波，令我感到很滿意及鼓舞。這3輪比賽需要全勝才可晉級，但第一步總算行得順利。」

富力憑伊高沙托尼（左二）梅開二度，以3：1輕取愉園。（袁志浩攝）

「全隊球員沒有任何病徵」

楊正光又透露，基奧雲尼及利安高等「廣州兵」明日將完成14日「隔離」，可正式歸隊練習，「終於捱過了這段時間。我們沒有球場容許這班球員正常地訓練，所以他們都只在酒店的健身室，或附近的球場伸展一下。可是球員沒有放棄，在助教監測下維持狀態。」

據悉，目前富力所有球員都留港訓練，暫沒計劃重返廣州。楊正光稱部份「廣州兵」於下周二（25日）的菁英盃中或會出場，因此對球隊影響不大，「酒店每日也有職員量體溫，球員也很健康，沒收到隊醫報告球員有任何病徵。」

富力主教練楊正光樂見球隊終於捱過難關，並希望爭取3連勝，贏取菁英盃決賽席位。（袁志浩攝）

鮑家耀：政府未必夠膽承擔風險

至於作為自疫情後首隊跟富力交鋒的球隊，愉園主教練鮑家耀卻坦言並沒有為此過份憂慮，笑言是記者「諗多咗」，「全隊也沒有人提及這問題，踢足球一定有埋身接觸，球員也不會避忌，相信對方也有跟隨14日的檢疫期，所以只會專注在足球上。」

另外，經過昨日足總跟港超球會進行會議，鮑家耀相信康文署開放場地的成數不大，「政府若為港超去冒險，發生事情時要『孭飛』，他們未必夠膽去這樣做，但也希望足總盡量爭取。」楊正光則表示，贊同各間球會拒絕在訓練中心舉行港超的決定，「場地環境對球隊發揮，以及教練團的準備功夫很重要，菁英盃尚可接受，但若是其他盃賽或聯賽，定當影響深遠。」

菁英盃分組賽：富力3：1愉園圖輯（按圖放大）