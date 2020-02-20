【歐霸】蘇斯克查再度被尹佩斯「提點」　做到一件事方可穩帥位

尹佩斯與蘇斯克查雖然是曼聯不同年代的前鋒，但尹佩斯早前曾公開批評蘇斯克查欠缺管治威信，二人亦曾經隔空駁火「交手」，盡見火藥味。 今次尹佩斯再度「出招」，認為蘇斯克查即使帶領曼聯奪歐霸盃仍不足夠，直指對方需要以漂亮的足球留住球迷的心。

蘇斯克查在今季帶領曼聯的戰績一般，如今只在英超暫列第7位，同樣在效力曼聯時披20號球衣的尹佩斯（Robin Van Persie），曾經因為蘇斯克查一句說話，炮轟該名紅魔主帥缺乏管治威信。蘇斯克查及後亦有還擊，回擊指該名荷蘭前國腳思想守舊，亦沒有資格對他的執教風格說三道四。

尹佩斯早前已曾經公開炮轟蘇斯克查，二人亦曾經隔空駁火。（資料圖片／Getty Images）

蘇斯克查在領軍出戰歐霸盃前，再度受到尹佩斯的「指教」。（路透社）

二人之間的火藥味至今並未有減退，尹佩斯在曼聯歐霸盃32強作客布魯日前夕再度開腔，指歐霸盃奪冠只可以稍為減輕蘇斯克查的壓力，「曼聯球迷當然懷念費格遜帶領的時代，為球隊贏得一個又一個的錦標，若果蘇斯克查能領軍奪得歐霸盃冠軍，或多或少亦能減少他的壓力，但依然未能滿足球迷的希望。」

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尹佩斯認為蘇斯克查當前急務是，為球隊注入久違的進攻足球，以悅目的踢法重拾球迷的愛戴，「奪冠對曼聯絕不足夠，你需要以悅目的踢法注入球隊，若果球隊以缺乏說服力的踢法贏得冠軍，我相信球迷絕不『收貨』。」

他指出，「不少球迷希望看到精彩的進攻足球，即使以這個踢法未能立即成功，但至少可以留住球迷的心。我希望蘇斯克查盡早找到自己的方法，因為作為一個曼聯領隊，需要不斷證明自己的能力。」

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