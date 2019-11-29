【歐霸】鎌田大地梅開二度閃耀酋長球場　法蘭克福2：1反勝阿仙奴

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日本球員繼續在歐洲賽上光芒四射，繼薩爾斯堡的南野拓實後，效力法蘭克福的鎌田大地在酋長球場兩度射破阿仙奴的大門，協助球隊以2：1反勝兵工廠，艾馬利帶領的阿仙奴不勝走勢延續至7場。

同日英超「Big 6」之一的曼聯敗走哈薩克，被艾斯坦拿反勝2：1，而阿仙奴在主場出戰法蘭克福，主帥艾馬利派出奧巴美揚及大衛雷斯等主力披甲，而被褫奪隊長一職的格列沙加今仗重返正選陣容。阿仙奴在10月底的歐霸擊敗甘馬雷斯後，至今在各大賽事未嘗勝績。

雖然奧巴美揚在上半場末段建功，可惜球隊亦難逃落敗的厄運。（路透社）

英超第14輪直播賽程（按圖放大）

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上半場阿仙奴的小將沙卡攻門未能開紀錄，中堅大衛雷斯在中段因傷被調離場，戰至補時階段，馬天尼利在右路地波傳中予奧巴美揚撞射得手，半場領先一球進入更衣室。

法蘭克福在易邊後隨即反撲，來自日本的鎌田大地在禁區外推入大位，左腳熨射收死阿仙奴門將尼奴，攻入今季在歐洲賽的首個入球。之後法蘭克福一次角球攻勢，皮球輾轉再次落在鎌田大地腳下，該名23歲的日本中場球員在峨眉月內右腳一控一射再度建功，9分鐘內梅開二度，最終協助法蘭克福2：1反勝阿仙奴，暫時以9分列歐霸F組次席，1分落後予阿仙奴。

23歲的鎌田大地左右開弓建功，為法蘭克福反勝阿仙奴。（路透社）

鎌田大地左腳妙射破網片段

鎌田大地完成高中後，經歷過多次試腳才加入日職的鳥栖砂岩，甫加入球隊不久便取得首個入球，他在鳥栖的亮眼表現吸引了法蘭克福的注意，於2017年夏天轉戰德國。鎌田在去年被外借至比利時的聖圖爾登（Sint-Truiden）一個球季，之後重返法蘭克福並獲得不少上陣機會。

法蘭克福前鋒柏辛斯亞（Goncalo Paciencia）透過Twitter，大讚該名23歲的日本球員在倫敦的這一晚就如施展魔法，更笑言他是「比壽司更出色的日本東西」。

鎌田大地的隊友柏辛斯亞大讚該名日本球員今仗的表現。（Twitter截圖）

格列沙加復出再惹球迷不滿

另一方面，再度為阿仙奴披甲的格列沙加今仗戰足90分鐘，而他在場邊接受治理時，根據在場的記者表示，亦有球迷向沙加報以掌聲。不過，格列沙加在完場後與對手言談甚歡，再度惹起部分阿仙奴球迷不滿，指他對戰果並不上心，更希望球隊在冬季轉會窗將他出售。

部分阿仙奴球迷對格列沙加賽後的做法大感不滿。（Twitter截圖）

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