【西甲】巴塞緊急簽護級分子主將惹爭議　雷加利斯：陷災難性情況

巴塞隆拿因為前鋒奧士文尼迪比利重傷，獲西甲賽會特准，在轉會窗以外簽入一名新前鋒。這支西甲班霸昨日宣布，支付1800萬歐元的違約金，從護級分子雷加利斯羅致丹麥射手巴夫韋迪。然而，這筆巴塞的緊急轉會引起爭議。

西甲有例指，若果在轉會窗以外，有球會的球員重傷5個月以上，就可以向賽會申請一次緊急轉會。巴塞在奧士文尼迪比利重傷6個月後，便引此例申請緊急轉會，獲得批准。

奧士文尼迪比利重傷，巴塞需要急緊簽前鋒。（Getty Images）

巴塞昨日宣布，向西甲尾二的雷加利斯直接支付1800萬歐元違約金，將他們的首席射手巴夫韋迪（Martin Braithwaite）帶到魯營球場。28歲的巴夫韋迪去年才由米杜士堡加盟，今季攻入6個西甲入球，還交出兩次助攻，是雷加利斯的進攻主力。

巴夫韋迪正式加盟巴塞隆拿。（巴塞隆拿官網）

雷加利斯護級形勢水深火熱，24戰僅得19分，所以在巴夫韋迪轉會後，球會總監馬田奧迪加（Martin Ortega）十分憤怒。他說：「我們現正陷入災難性的情況。我們完全不能理解這條規例，這意味着一間有球員長期受傷的球會，可以將他們的問題轉移到另一間球會。」

雷加利斯總監馬田奧迪加認為西甲這條例不公平。（Twitter）

馬田奧迪加認為，在轉會窗以外緊急轉會，應得到兩間球會同意才能進行，不能利用直接支付違約金的方法。他說：「如果這是兩間球會達成協議的轉會，我們就理解這條例，但現時的情況卻出現不公平。」

「我們認為這條規例並不公平，巴塞隆拿獲益，而受傷的是雷加利斯。巴塞沒有做錯，他們在星期一告訴我們，他們打算簽巴夫韋迪，而我們的回應是，除非付違約金，否則我們絕不會賣。我們不會對巴塞懷恨在心，因為他們是按例做事。」

巴夫韋迪是丹麥國腳。（Getty Images）

1800萬歐元違約金，對巴塞只是小菜一碟，而且他們本身擁有美斯、基沙文兩大頂級射手，還有安素法迪這位球壇超新星。對雷加利斯而言，1800萬歐元確實是一筆不錯的收入，但此時得物無所用，因為現在不是轉會窗，他們無法利用這筆錢去簽入新兵，補充巴夫韋迪留下的空缺。

馬田奧迪加表示，他們已經向西甲賽會及西班牙足總申請，希望可以緊急簽入一名新球員，頂替巴夫韋迪的位置，但據西班牙《馬卡報》稱，雷加利斯這個要求被拒絕。失去巴夫韋迪這名進攻主將，令雷加利斯的護級更加艱難。

巴夫韋迪曾代表雷加利斯對巴塞隆拿。（Getty Images）

馬田奧迪加說：「這位球員（巴夫韋迪）是一名紳士，也是一名專業的球員。昨日（前日）知道自己可能因為操練而受傷，但他仍然如常訓練，我們十分感謝他，他一路以來的表現都非常好。」

巴夫韋迪已經錯過了歐聯淘汰賽的報名期，所以他不能為巴塞在歐聯披甲，但他可以在西甲比賽上陣。