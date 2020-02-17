【西甲】武磊71日後重返正選　入球使直播網站一度死機

愛斯賓奴於周日（16日）西甲作客西維爾打和2：2，武磊亦有進賬，有傳媒指「武球王」入球使得多個直播網站「死機」。

武磊今戰正選上陣，換邊後5分鐘就為愛斯賓奴射破主隊大門，助球隊反超前2：1。比賽終以2：2完場，愛斯賓奴以19分繼續於西甲包尾。愛斯賓奴今季前鋒人選較傾向用魯爾迪杜馬斯（Raul de Tomas），但這名西班牙前進受傷，「武球王」自12月7日再次得到正選機會，射入自今季聯賽第3球。

武磊71日後再得正選。（Getty Images）

愛斯賓奴教頭指武磊因為有黃牌在身所以才換走他。（Getty Images）

武磊今季3個入球，都是對聯賽前列球隊所得，包括巴塞隆拿及現時第3位的基達菲。可惜這名中國國腳未有踢足全場，教練艾比拿度（Abelardo）解釋因為武磊出現疲態及有黃牌在身，故才決定將他換出。

武磊今季前聯賽前列球隊都有入球。（Getty Images）

艾比拿度又讚武球王表現出色，「今場他出任的位置不容易，但明白球隊的風格，亦十分活躍」。愛斯賓奴下仗為周四歐霸32強首回合作客狼隊，狼隊現時班主為中國財團，外媒相信中國球迷會十分關注這場比賽。

有報道指，武磊周日對西維爾入波，一度令到中國多個直播網站「死Server」。今次「死機」似乎與現今直播能讓球迷作出即時回應，於直播彈出「彈幕」有關，「武球王」入球後球迷太興奮，對「彈幕」狂轟猛炸導致直播一度暫停。