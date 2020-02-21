【行山】山友喜訊！275R巴士延長路線到烏蛟騰　附行山路線推介

山友喜訊，以後假日出入烏蛟騰的交通會更方便！ 在周日假期來往大埔墟鐵路站及新娘潭的275R巴士路線，將於下周日（2月23日）起延長至烏蛟騰。烏蛟騰是多條新界東北行山路線的出入口，以往只得專線小巴連接市區。

九巴宣布，周日及假期路線275R將於下周日（2月23日）起延長服務至烏蛟騰，路線由原本來往大埔墟鐵路站到新娘潭，改為大埔墟鐵路站到烏蛟騰。逢周日及假期，頭班車在8時30分從大埔墟開出，而烏蛟騰的尾班車就在18時45分開出，所以大家都要注意落山的時間。以往只有專線小巴20R來往大埔墟鐵路站及烏蛟騰。

值得留意的，往烏蛟騰的班次仍途經新娘潭站，但往大埔墟的班次在新娘潭卻沒有站頭，所以在新娘潭行山或燒烤後，需要行到烏蛟騰總站或者涌尾燒烤場才可上車。

烏蛟騰是新界東北的行山徑樞紐，是船灣淡水湖郊遊徑及印洲塘郊遊徑的起點。到三椏村、荔枝窩、鎖羅盆、吊燈籠、金龍脊，或者往紅石門、黃竹角咀的行山人士，通常都會在烏蛟騰起步或落山。此外，橫七古道、衛奕信徑第10段途中都有路落烏蛟騰附近的新浪潭路。

以下有一些以烏蛟騰為起點或終點的行山路線介紹及遊記：

路線1：橫七古道

行程由大尾篤起步，途經自然教育徑及橫七古道，但在下七木橋折返，並經另一山徑往烏蛟騰。這路線全長十餘公里但上落不算太多。

作者：北潭坳Blog

詳細介紹：【大埔行山路線】大尾篤起步遊橫七古道 賞沙頭角風光行往烏蛟騰

這條路線較為簡單，大部分都是行衛奕信徑。（01美術製圖）

路線2：鎖羅盆

由烏蛟騰出發，先行到谷埔，再探鎖羅盆，之後到荔枝窩，經三椏村及下苗田回到烏蛟騰。這條路接近20公里，需要一定體力。

作者：北潭坳Blog

詳細介紹：【新界行山路線】大埔烏蛟騰出發闖鎖羅盆 經荔枝窩三椏村走一圈

入鎖羅盆的路線通常超過10公里長，行山人士量力而為。（01美術製圖）

路線3：吊燈籠

由烏蛟騰出發，登上416米高的吊燈籠，登山入口有危險警告板，攀山路段都甚崎嶇，有很多碎石，新手不宜。

作者：一起行山闖蕩去

詳細介紹：【新界行山路線】烏蛟騰登吊燈籠俯瞰印洲塘 落三椏村有士多補給

路線4：牛屎湖、西流江

烏蛟騰出發，經三椏村，沿新建的山徑往牛屎湖探秘，最後到西流江村，約船家離開。路線甚長，而且需要約船家離開，新手別胡亂嘗試。

作者：CATT’S BLOG

詳細介紹：【新界東北行山】烏蛟騰出發探遊牛屎湖村 西流江綑邊行至了哥岩

到牛屎湖的路程不短，行到西流江之後，一是約好船家接你走，二是原路折返。（01美術製圖）

路線5：東北五咀

由鹿頸出發，經谷埔到「東北五咀」，之後到鎖羅盆及荔枝窩，經分水坳回到烏蛟騰落山。此路線長20公里，需要綑邊，新手不宜，適合具經驗人士帶領。

作者：北潭坳Blog

詳細介紹：【新界行山路線】鹿頸出發遊東北五咀 尋人間天池兼試限定燒肉麵

要找「天池」的路不好行，東北五咀並非新手能力所及的路線。（01美術製圖）

路線6：環船灣淡水湖

船灣淡水湖郊遊徑被視為「考牌路線」，可由烏蛟騰出發，經馬頭峰、觀音峒及鹿湖峒等山，到虎頭沙及長牌墩，之後經水壩回到大尾篤。這條路線極長，約19公里，體能需求高，新手不宜。

作者：刹那

詳細介紹：【大埔行山】考牌路線環船灣淡水湖一周 行足一日考驗體能極限