【英超】基奧特復任正選即建功　車路士主場2：1挫熱刺

摩連奴再度重返史丹福橋，與舊將林柏特以主帥身份決一高下，基奧特重回正選陣容，隨即建功，加上馬高斯阿朗素在下半場初段勁射破網，擴大領先優勢，即使魯迪格在完場前的烏龍球，車路士亦能在主場以2：1擊敗熱刺。

熱刺前線兩大主力哈利卡尼及孫興慜因傷缺陣，摩連奴只好起用新兵貝雲積（Steven Bergwijn）與盧卡斯莫拉攻堅，迪利阿里先列後備；至於主場的車路士，林柏特續以卡巴尼路把守最後一關，前線改派基奧特任正選，久休復出的羅夫度斯卓克被列入大軍名單。

摩連奴帶領熱刺重返舊東家的主場史丹福橋。（路透社）

上仗對曼聯的入球慘被「吹走」，正選的基奧特在球隊前線的效果立竿見影，這名33歲法國前鋒在反擊中突破越位陷阱，殺入禁區射近柱，被熱刺門將洛里斯以腳擋出，及後巴克利的補射中柱，基奧特再有機會起腳抽射近柱，洛里斯在視線稍被遮擋下失守，車路士15分鐘先開紀錄，這更是基奧特今季首個入球。

為車路士把守最後一關的卡巴尼路，在上半場亦有「蝦碌」鏡頭，出迎時決定錯誤，幸好坦干加（Japhet Tanganga）控離腳，才未鑄成大錯，車路士上半場領先一球返回更衣室。

復任正選的基奧特隨即建功，攻入今季聯賽首個入球。（路透社）

車路士門將卡巴尼路出迎失誤，幸好未致球隊失守。（路透社）

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易邊後，車路士隨即擴大紀錄，美臣蒙特在右路傳中，巴克利中路駁腳橫傳予馬高斯阿朗素勁射破網，在下半場3分鐘領先至2：0。

巴舒亞伊上仗被曼聯的馬古尼踢中要害，但球證翻查視像助理裁判（VAR）後未出示紅牌。車路士隊長艾斯派古達與盧施素爭持時，盧施素踩中艾斯派古達的腳脛，幸該車路士隊長未有大礙，但VAR再次認為這個並非嚴重犯規，球證未向盧施素出示紅牌。

馬高斯阿朗素冷箭破網，為車路士射成2：0。（路透社）

艾斯派古達（28號）被盧施素踏中腳脛，但翻查VAR後未有表示。（路透社）

盧施素疑似嚴重犯規動作：

This wasn't a red card for Lo Celso. VAR is a joke #CHETOT pic.twitter.com/HNVxHylEZ7 — Cam 🔴 (@LxtteryFT) February 22, 2020

馬高斯阿朗素在比賽末段處理罰球中楣，差點梅開二度。熱刺的拉美拿禁區內起腳，省中魯迪格後入網，在89分鐘追成較接近紀錄，結果車路士力保勝果，在主場以2：1力克熱刺，暫時以44分續居第4位；熱刺則以4分落後排第5位。

拉美拿在比賽末段起腳省中魯迪格入網，惜未能助熱刺追平。（路透社）

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