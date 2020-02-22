【英超】哥帥捍衛言論自由　如何回應史達寧公開談加盟皇馬？

英超富豪球會曼城正就歐聯禁賽令等候上訴，主帥哥迪奧拿亦忙穩定軍心。 陣中前鋒史達寧在歐聯16強首回合作客西甲皇家馬德里前夕，被西班牙傳媒問及加盟皇馬的傳聞，隱約透露歡迎之意。哥帥對此表示無問題，強調球員有言論自由，亦坦言面對皇馬及母會巴塞隆拿找上門來，「無得唔驚」。

史達寧接受西班牙媒體《AS》訪問，展開下周三（26日）深夜對皇馬，被問到「會否展望自己在皇馬陣中，能否融合」。他表示享受為曼城作賽，但讚許皇馬是絕佳的球隊。記者追問他會否想為皇馬上陣，他笑言「點答好？有冇鏡頭影住」，「我一直歡迎所有挑戰，現在的挑戰是曼城。未來誰知道。」

哥帥信任史達寧，強調面對歐洲足協判罰，要同心協力。（Getty Images）

皇馬有意羅致史達寧的傳聞從未停歇，近來曼城被歐聯足協裁定違反財政公平條例而禁賽未來兩季歐聯，該傳聞立即「重現」。哥帥回應史達寧的訪問，保持一貫開明作風：「我的球員有自由說出心中所想。我們不會要他們說什麼……馬德里傳媒談皇馬，正常不過。」

史達寧接受訪問，把曼城與皇馬的球衣掛上身，訪問內容談歐聯大戰，亦談未來。 （AS／網頁截圖）

他坦言皇馬與巴塞，威力沒法擋，財雄勢大如曼城亦難倖免。這兩家球會「要人」，都會令其他球會苦惱：「皇馬或巴塞敲門，任何球會都會顫抖，心知大概不妙了。他們或許是史上最強、最有力量的球隊。」史達寧的合約尚有三年，哥帥仍對愛將表達信任：「我不知皇馬或巴塞有否接觸他的經理人，但我對他由始至終，不抱懷疑。」

哥帥與曼城，講個「信」字。（Getty Images）

面對逆境，心態最重要。球會面對禁賽令，向國際體育法庭提上訴，有待結果。「季尾會如何，無人知曉。我們冷掙下來，想清自身所求，未來三個月，奉獻的心相當重要」，哥迪奧拿說。

英超27周賽程（按圖放大）