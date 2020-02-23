【西甲】美斯演大四喜再破紀錄　對手道賀：被你折磨卻只能鼓掌

巴塞隆拿在西甲對護級份子伊巴，美斯個人攻入4球，結束自2013/14球季以來的最長「入球荒」。 美斯的「入球荒」，又是多少場？

答案是直接揭曉，是4場。



美斯上一次入球，是1月30日對雷加利斯的國王盃16強賽事，由該仗到今場巴塞對伊巴間的4場比賽，美斯「只」貢獻了6次助攻，未能取得入球。儘管這數據放諸任何其他球員身上，都已相當出色，但美斯既是球王，自然有另一套準則。

美斯在伊巴身上結束入球荒。（路透社）

今周巴塞隆拿主場對正在護級的伊巴，美斯可說是火力全開，在14、37及40分鐘各入一球，未到半場已大演帽子戲法，完成第48次球會賽帽子戲法，超越C朗拿度的47次球會賽帽子戲法紀錄。美斯在下半場再入一球，加上艾法美路亦建功，巴塞終以5：0擊敗伊巴。這5個入球，亦令巴塞在西甲史上的入球達到6151球，首次超越皇馬（暫為6150球）。

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美斯的神奇表現，令對手都為之折服。（路透社）

為美斯的表現折服的，除了巴塞球迷，還有慘遭他蹂躪的伊巴。伊巴大敗過後，在球會twitter向美斯致敬：「你讓我們受苦、你令我們遭到折磨，但我們別無選擇，只能接受、並為你起立鼓掌」。

伊巴在twitter向美斯致敬。（SD Eibar/twitter）

歐聯16強賽程：