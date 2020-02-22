【西甲】久保建英大放異彩　一傳一射助馬略卡3：3賽和貝迪斯

西甲第25輪聯賽，貝迪斯主場迎戰馬略卡，兩軍在今仗大手交易，合轟6個入球，結果以3：3平分秋色，各得1分。「日本美斯」久保建英在今仗交出一個入球及助攻，而貝迪斯的隊長祖亞昆亦有進帳。

有護級壓力的馬略卡，在今仗前與切爾達同得21分，與榜末的愛斯賓奴僅差2分，今仗力爭在貝迪斯身上取分，盡快脫離降班漩渦。

由皇馬外借的日本新星久保建英，在今仗大放異彩，球隊3個入球亦與他有關，他在上半場右路切入大位起腳，省中貝迪斯球員間接落在古曹靴南迪斯腳下，並第一時間起腳勁射破網，先開紀錄。久保建英在27分鐘交出助攻，由布迪美亞（Ante Budimir）近門建功，而「日本美斯」在下半場25分鐘中路個人突破後起腳，攻入為球隊追和的一球，亦是他在馬略卡的第2個入球。

久保建英全數參與馬略卡3個入球的攻勢，是球隊今仗和波的功臣。（Getty Images）

久保建英今仗的精彩演出片段：

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雖然久保建英的表現相當搶鏡，但貝迪斯分別由簡拿利斯及費基亞以12碼各建一功，加上「長青樹」祖亞昆的入球，與馬略卡打成3：3平手。

祖亞昆在今仗正選上陣，是他在西甲的第542場登場，成為史上第4多出場次數的球員，而他亦在今仗切入大位射遠柱建功，盡顯功架，攻入個人今季第8個聯賽入球。