【東京奧運．劍擊】港男子花劍隊終極戰　誓保排名爭奧運團體資格

香港男子花劍隊能否締造歷史，就看明天。 男子花劍世界盃開羅站，是東京奧運積分站最後一站賽事，從未取得奧運團體入場券的香港隊，目前於積分榜緊隨美國、法國和意大利之後，只要完成今站賽事後不跌出前四，就能首次出戰奧運團體賽，兼奪3個個人賽名額。 至於今日的個人賽，張家朗和蔡俊彥於正賽分途出擊，但前者64強下馬，後者則8強止步。

香港男子花劍隊近年大躍進，不止領軍人物張家朗表現突出，「大師兄」張小倫也保持水準，蔡俊彥近一年亦進步神速，後備力量楊子加和吳諾弘同樣不容忽視，整體軍容平均，曾經遙遠的奧運團體賽資格，對如今的港隊而言絕不是夢。

香港男子花劍隊在埃及開羅，誓在團體賽力保世界排名，歷史性首度殺入奧運團體賽。（FIE圖片）

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劍擊奧運積分計算期為2019年4月3日至2020年4月4日，世界盃開羅站是最後一個賽事。港隊經過上站世界盃回勇殺入前4後，積分排名反壓韓國，以252分排名第4，美國、法國和意大利則分列三甲，韓國以250分排第5。

根據賽例，排名前4隊伍將全數獲得奧運資格，排5至16名的隊伍，非洲區、美洲區、亞大區及歐洲區成績最佳共4支隊伍，亦可登上奧運列車。換言之，港隊只要完成今站賽事後，保持前4位置，就能如願角逐奧運團體賽，否則就要寄望亞洲區最佳的席位。值得一提的是，奧運團體賽隊伍的3名選手，同樣獲得個人賽資格。

張家朗在首圈不敵日本的松山恭助，意外地首圈止步。（FIE圖片）

至於今天的個人賽，張家朗和蔡俊彥一同出戰正賽，可惜命運迥異，張家朗以9：15不敵日本的松山恭助，首圈下馬，蔡俊彥則連贏三場15：13，分別淘汰土耳其﹑韓國及東道主埃及的劍手，殺入8強。Ryan與意大利名將Andrea Cassara爭奪4強席位，惜以8：15落敗，與獎牌擦身而過，在8強出局。

蔡俊彥先後淘汰土耳其﹑韓國及埃及劍手，躋身8強。（FIE圖片）

港隊東京奧運入場券（按圖放大）