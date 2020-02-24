【行山抗疫】學做負責任行山客　上山前了解「無痕山林」七大原則

行山遠足，有什麼應該做？有什麼不應該做？ 大家上山前，可以先了解無痕山林（Leave no trace）的7大原則，做個愛護大自然的山友。

無痕山林（Leave no trace）的概念來自美國，源自上世紀60年代末起，很多美國人在假日離開城市，到郊外遠足露營，人流急增，導致大自然吃不消，環境問題愈來愈嚴重。

有見及此，美國林業當局、環保界及學者在90年代提倡無痕山林，並成立了一個非牟利組織推廣這個概念，並開辦課程。近年，無痕山林傳入香港，漸為郊遊人士熟悉。一些香港人在美國讀完Leave no trace master educator課程後，都回港開辦Leave no trace trainer的課程。

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

「無痕山林」7大原則：

1.出發前要有充足的計劃及準備（Plan Ahead & Prepare）

事先計劃好行山的路線，了解行程中經過的地方，如果途中沒有經營地或燒烤場，就不要帶生火工具。

對路線要有充分認識，量力而為，避免迷路及出意外，因為求救後，救援人員上山大規模搜索，會對環保造成影響。

計劃好食物的分量，在家中可以先將食物重新包裝，將不用帶上山的包裝先在城市丟棄，避免在山上製造垃圾。

中間的山徑欠缺維修，凹凸不平難行，所以兩旁的草叢被踩出泥路來。根據「無痕山林」的原則，請盡量行中間。（顏銘輝攝/資料圖片）

2.在可承受的地面上行走及露營（Travel & Camp on Durable Surfaces）

盡量在現有行山徑上行走，如果行山徑的石屎樓級旁出現一條泥沙斜路，盡量行樓級而非斜路。雖然行斜路比較舒服，但人人都行的話，山路就會愈行愈闊，愈來愈多植被被侵蝕。

切勿亂走捷徑，通常行山徑會以「Z」形設計上山，令山路斜度稍緩，讓遊人行得舒服，並減緩水流的衝擊，但有些心急的山友會開出捷徑，直線爆上山，大帽山及雞公山都有這個情況。

在一些行山徑的轉彎位，都有類似的捷徑，可能就在彎位前兩步，就有條行山人士行出來的小路，直接連上去，但可能這條捷徑其實只能節省幾步路。長此下去，捷徑愈來愈闊，與原本行山徑之間的叢林會愈來愈細，最後寸草不生，成為一面泥坡。

盡量不要行捷徑。（顏銘輝攝/資料圖片）

請勿在郊野留下垃圾，盡量扔到市區或馬路邊的垃圾桶。（陳嘉俊提供/資料圖片）

3.妥善處理垃圾及適當維護環境（Dispose of Waste Properly）

在香港，漁護署有句口號叫「自己垃圾，自己帶走」，做法非常簡單，將所有在山上製造的垃圾帶落山，絕不遺留半點在郊野。建議大家行山自備垃圾袋，將用過的紙巾、口罩、食物及飲料包裝全部放入袋中。

最近香港的山野上出現很多被丟棄的口罩，口罩是個人衛生用品，上面可能會有細菌，所以口罩隨處扔，或者會助長病菌傳媒。再者，清潔工人或義工要為你執手尾，清理口罩時，會增加他們感染的風險，所以亂扔口罩是一項非常自私的行為。

就算在郊野地方及鄉村地方見到垃圾桶，都不要扔垃圾，因為清潔工人可能要行山路才去到收垃圾，而且未必日日有人收，希望大家盡量將垃圾扔在市區或者馬路邊的垃圾桶。

有時行山人士會在無心的情況下「跌」了垃圾，相信大家都會順手將用完的紙巾及糖紙放在褲袋，但當你從褲袋拿電話或銀包的時候，可能會不小心地把垃圾從褲袋中掏出來，跌在地上。請大家小心處理垃圾，無論有心還是無意，都盡量別把垃圾留在山野。

自己垃圾，自己帶走。（顏銘輝攝/資料圖片）

4.保持環保的原有風貌（Leave What You Find）

在無痕山林之中有句話，叫「除了足跡外什麼都不要留下，除了照片外什麼都不要帶走」。在戶外環境中有很多美麗的東西，例如在地質公園有具特色的石頭，而在海岸公園就有漂亮的貝殼，但行山人士都不應該將這些東西拿走，而是讓他們留下原地。

香港的山頭野嶺上有不少古蹟，例如英軍興建的機槍堡及碉堡，希望行山人士不好在古跡或者石頭上塗鴉。在西貢的山區，行山時可能會發現到子彈殼，希望大家亦不要帶走，最好留在原地。

香港山上有很多古跡，請不要塗鴉及破壞。（顏銘輝攝/資料圖片）

5.減少營火對環境的衝擊及傷害（Minimize Campfire Impacts）

在香港的郊野公園，除了在燒烤場及營地之外，任何地方都不可以生火。從燒烤場及營地離開前，要將火種完全淋熄。

風高物燥，在山上生火，一不小心，火乘風勢，就會引發山火。山火不但對山上的動植物造成致命威脅，還危及行山人士的性命。

在郊野公園，只能在營地及燒烤場生火。（顏銘輝攝/資料圖片）

6.尊重野生動植物（Respect Wildlife）

我們去行山，是走進野生動植物的家，我們是客人，他們才是主人，客人自然要尊重主人。餵飼並非尊重野生動物，最好是視而不見，各行各路，切勿打擾他們的生活習慣。

以香港郊野常見的猴子為例，大家千萬別要餵他們，這樣做不但會降低野生猴子的覓食本能，還會令猴子以為行山人士是食物來源，將來襲擊行山人士找食物。猴子攔路時，不要拿行山杖喊打喊殺，也不要跟他們直視對望，最好繞道而行，或者等一等，待牠們離開再行。

香港郊野還有很多牛隻，不少行山人士都會跟牠們拍照。拍照不是不可以，但記得保持距離，行得太近的話，會打擾牠們的生活，而牠們不高興的時候，分分鐘危及你的安全。為牛為己，保持距離。

植物方面，在郊野公園範圍內採摘野果是犯法的，而且野果可能有毒，請不要嘗試。有些人行到累，想在山上找樹枝當行山杖，但在郊野公園範圍內從樹上直接折斷樹枝，也是犯法的。

切勿餵飼野生猴子，這不是尊重牠們，而是對牠們有害。（顏銘輝攝/資料圖片）

7.尊重其他郊野使用者（Be Considerate of Other Visitors）

在最近人山人海的郊野，這項原則十分重要。行山徑路窄人多，大家都要互相禮讓，請勿橫衝直撞。行得快的，要有耐心，行得慢的，亦要懂得在適當時候讓路。如果遇上背住重裝背囊的露營客，輕裝的行山客應該主動讓一讓。

大家上得山，就希望享受大自然的寧靜，希望大家別要一邊行，一邊開住喇叭播歌，你及你及隊友喜歡聽，但其他郊遊人士呢？行山時，請好好享受鳥語花香，回到市區，你還有很多機會聽歌。

一班人去行山，有時難免高興，喧嘩大叫，前者呼，後者應。然而，噪音不但影響到其他人，大叫大喊還增加噴出飛沫的機會。尤其在這個抗疫為重的時候，請各位郊遊人士將音量收細，對方聽到就可以，不要喊破喉嚨讓整座山都聽到你說話。

在香港行山，在山徑上迎面相遇，總喜歡大家叫聲早晨，這是禮貌的行為。不過，在這個武漢肺炎疫情肆虐的時候，你想不想有個沒有戴口罩的人對住你迎面講早晨呢？其實在山上碰到一不定要說早晨的，大家點頭微笑，一切盡在不言之中。

大家都喜歡在山上漂亮的位置拍照，但你想影，其他人都想影，請有同理心，別霸住靚景的位置太耐，讓其他山友都有機會拍照。此外，拍照的時候要留意，有沒有阻礙主要通道。無論是休息還是拍照，都不可以阻礙行山徑。

多人行山，自然要禮讓。（顏銘輝攝/資料圖片）

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建議放入背囊的行山裝備（按圖放大）：