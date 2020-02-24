【英超】阿仙奴主場3：2力克愛華頓　奧巴美揚梅開二度再成功臣

「奧巴美揚是隊中最重要的球員，我希望他可以說服他留隊。」阿仙奴隊長奧巴美揚今仗梅開二度，領軍在主場3：2力克愛華頓。主帥阿迪達在賽後訪問時表明，希望奧巴美揚留隊。

今季英超形勢緊湊，除了聯賽第3名球隊拉開分數外，來季出戰歐洲賽的資格仍然充滿懸念，今仗前僅相差兩分的阿仙奴與愛華頓，合演精彩一仗。

在周中有歐霸後顧的兵工廠，主帥阿迪達依舊派出奧巴美揚﹑尼高拉斯比比及奧斯爾等主力，可惜在開賽49秒便傳來壞消息，愛華頓前鋒卡維特利雲（Dominic Calvert-Lewin）在小禁區一記高難度的凌空抽射建功，而今仗正選的左閘哥拉辛拿斯肩膀受傷退下火線，對阿仙奴的形勢無疑是雪上加霜。

後備入替的沙卡（Bukayo Saka）是隊中製造最多助攻的球員，上陣後隨即造就尼基迪亞近門射入，取得回歸兵工廠後的首個聯賽入球，在27分鐘追成平手。隊長奧巴美揚接應大衛雷斯的直線，突破越位陷阱後，在33分鐘輕鬆射成2：1。

奧巴美揚今仗梅開二度，協助球隊主場力克愛華頓。（路透社）

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愛華頓在返回更衣室前，再度靠死球建功，李察利臣在混戰中近射得手，追成2：2平手。上半場開段極速失守的阿仙奴，下半場即還以顏色，奧巴美揚接應尼高拉斯比比的傳中，僅24秒便以頭槌再建一功，梅開二度，在聯賽累積第17個入球。愛華頓及後積極反撲，但兵工廠門將尼奴救出不少險球，結果阿仙奴力保勝局，以3：2力克「拖把糖」全取3分，暫以37分登上第9位。

李察利臣在完上半場前近射攻入扳平一球。（路透社）

今仗連中兩元的隊長奧巴美揚，再度成為球隊贏波功臣，而該名加蓬射手與球隊的合約將在明年夏天屆滿，亦有傳聞指他希望征戰歐聯。主帥阿迪達在賽後大讚奧巴美揚的表現，並開腔希望挽留該名球隊隊長。

「奧巴美揚是隊中不可或缺的一員，不斷為球隊攻入重要的入球，並以身作則成為其他球員的好榜樣。我絕對理解他的表現引來其他球會垂青，因為他是一個超卓的球員，所以我希望可以說服他留隊，繼續為阿仙奴效力，而球隊亦要不斷進步，嘗試滿足他的要求。」

奧巴美揚在今仗攻入兩球後，僅差一球便突破50個英超入球。（路透社）