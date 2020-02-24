【英超】費南迪斯一傳一射閃耀奧脫福　蘇斯克查：他是全能中場

「他有點像華朗與史高斯的混合體！」曼聯主帥蘇斯克查如此評價新兵波基斯費南迪斯，該名葡萄牙國腳第3場為紅魔鬼上陣，便攻入首個入球，而他已迅速成為「曼迷」的新寵兒，主場球迷更高唱他的名字歡呼。

波基斯費南迪斯在今年冬季轉會窗終投曼聯，並在早前鬥狼隊的一仗中演「地標戰」，在上仗對車路士已交出助攻，今仗在屈福特身上貢獻入球及助攻各一，在奧脫福攻入首個曼聯的入球。

費南迪斯在上半場末段殺入禁區，被出迎的屈福特門將賓科士打撲跌，並親自操刀12碼，以「小跳步」起腳12碼建功。費南迪斯在下半場造就格連活特左腳勁射入網，以一傳一射助曼聯主場3球淨勝屈福特。

費南迪斯以「小跳步」的方式主射12碼得手，攻入他的首個曼聯入球。（Getty Images）

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費南迪斯在賽後表示，希望以自己的能力協助曼聯重返歐聯賽場，「我們全隊上下傾盡全力，我們今仗的表現值得取勝，很幸運可以在今仗取得入球，這是我的職責，而所有人亦知道球隊希望再戰歐聯，所以我希望出一分力，為球隊取得更多勝仗。」

費南迪斯在中場助攻助守，已是隊中不可或缺的一員。（路透社）

曼聯主帥蘇斯克查指費南迪斯極速融入球隊，亦是十分全能的中場，就像兩名曼聯名將的混合體，「費南迪斯來投後，隨即交出出色的表現，對全隊球員亦有正面的影響，他就像效力球隊一段長時間。他就像華朗及史高斯的混合體，他具有華朗的性格及史高斯的質素。他在場上相當有自信，能攻擅守的他已是球隊重要一員，一人勝任中場中所有位置。」

除了蘇斯克查，隊友勞基梳爾亦對新隊友讚不絕口，該名英格蘭守衛向曼聯官方電視表示，費南迪斯在陣中有莫大的幫助，「雖然費南迪斯來投不久，但在陣中已有相當大的作用，他在場內場外亦可帶領球隊，我希望他可以延續這個心態。」

主帥蘇斯克查力讚費南迪斯正是史高斯與華朗的混合體。（Getty Images）

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