【田徑】阿根廷標槍紀錄保持者爭三度戰奧運前離世　曾揚威青奧

曾經代表阿根廷出戰兩屆奧運的標槍運動員托利度（Braian Toledo），力爭在今年夏天第3度出戰奧運前夕，卻在當地時間周四（27日）因為一場電單車意外身亡，終年26歲。

阿根廷標槍運動員托利度，根據報道指他在周四於布宜諾斯艾利斯以西約48公里的城鎮Marcos Paz，遇上電單車車禍喪生，終年26歲。

阿根廷奧委會主席Gerardo Werthein收到托利度的死訊大為傷心，指阿根廷失去一名優秀的運動員，「阿根廷失去了一名出色﹑謙虛及慷慨的運動員，我們永遠懷念托利度，並希望他的家人節哀順變」。

托利度曾經代表阿根廷出戰兩屆奧運。（資料圖片／Getty Images）

26歲的托利度曾經代表阿根廷首次出戰2012年倫敦奧運，以第30位完賽，他在4年後再戰奧運，並在里約奧運取得第10位，惟他在備戰第3度出席奧運前，不幸遇上意外離世。

托利度在青年時期已嶄露頭角，曾經在2010年的青年奧運會中，擲出77.27米，勇奪新加坡青奧的金牌，及後他在2012年的世界青年田徑錦標賽中，再奪一面銀牌。托利度亦是南美田徑錦標賽頒獎台的常客，曾3度贏得獎牌，更在2017年登頂，奪得個人首面成年賽金牌。托利度亦是阿根廷國內標槍的紀錄保持者，他在2015年的田徑世錦賽中，擲出83.32米刷新紀錄。

托利度在青年賽時戰績彪炳，曾經贏得青奧金牌。（資料圖片／Getty Images）