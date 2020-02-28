【孫楊禁賽8年】6年前犯禁種下今日惡果　判辭揭可疑舉動招致極刑

就算世界與我為敵，中國歷來最成功的男泳手孫楊，一直堅持清白。縱然一再有選手公開表示「恥與為伍」，甚至被指「尿是紫色」，孫楊從不啞忍，公開反駁。 如今被判8年禁賽，泳手生涯亮起紅燈，相信他亦會一如既往，堅持到底，上訴到瑞士聯邦最高法院。法庭重判8年禁賽，狠下重手得從2014年說起。

2014年11月：初犯

國家體育總局在例行公布中透露，孫楊於該年5月全國游泳賽被驗出對禁藥Trimetazidine呈陽性反應，1500米冠軍被禠奪、遭停賽3個月及罰款5000人民幣。孫楊在公布當天宣稱為誤服。但罰則過輕，甚至無阻孫楊參加當年9月舉行的仁川亞運，令國際泳壇譁然，但國際泳聯未追究，世界反禁藥組織（WADA）調查後僅作警告。

【孫楊禁賽8年】孫楊在仁川亞運奪得3金，事後中國才通報他因禁藥停賽3個月，惹來泳壇抨擊。（Getty Images）

2016年8月：「禁藥騙子」、「尿是紫色」

禁藥事件後兩年，孫楊雄心萬丈征戰奧運，泳池邊激發口水戰。澳洲泳手賀頓冷待孫楊，向傳媒表示不欲與服禁藥選手來往。400米自由泳摘金後稱擊敗了「禁藥騙子」，暗指摘銀的孫楊。孫楊及後回應是「澳洲人的小伎倆」。

孫楊與賀頓變世仇，中國以外的世界，質疑孫楊者大有人在。法國泳手拿確特（Camille Lacourt）在奧運接受法國媒體訪問稱每個決賽都有兩、三人犯禁藥。對於200米自由泳金牌得主孫楊，他說：「孫楊，他的尿是紫色！」

孫楊與賀頓變仇人（按圖放大）

2018年9月：突擊檢查

2018年9月14日，WADA委託國際藥檢管理機構（IDTM）前往孫楊於浙江省杭州家中突擊藥檢，結果藥檢未有完成。

【孫楊禁賽8年】首先觸池，振臂歡呼，擊起水花，這種場面或許不再。（Getty Images）

2019年1月：國際泳聯裁定無罪

英國《星期日泰晤士報》報道孫楊拒絕突擊藥檢，保鑣用鐵錘砸毀血液樣本及撕爛文件。孫楊的律師團後來發信要求《泰晤士報》撤回報道，法律文件透露國際泳聯（FINA）審裁小組曾研究事件，認為藥檢人員無跟足《國際測試及調查標準》（ISTI），令樣本無效，孫楊並無犯規。WADA及後決定向國際體育仲裁法庭（CAS）上訴。

2019年7月：泳手割席Part 2

帶着案件，孫楊出戰韓國光州世錦賽，400自奪得金牌，銀牌的賀頓拒絕跟他握手。賀頓的行為有人聲援，200自銅牌得主的英國泳手史葛拒絕上頒獎台跟孫楊合照，孫楊離開時用英文教訓他：「你是輸家，我贏了！」

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2019年11月中：聽證

到了審判之時，甚至審結之後，孫楊堅持清白，是藥檢人員可疑。

聽證會於瑞士舉行，WADA一方指2018年9月14日，藥檢人員到孫楊家中突擊檢查，要求孫楊提供血液及尿液樣本，結果孫楊未有提供尿液樣本，藥檢人員抽取的血液樣本後來仍還給孫楊，容器最終損毀。

孫楊在聽證會辯解，事發前3個月一直在訓練，並服藥控制心臟的一些問題，但該些藥物帶違禁物。事發在晚間有藥檢人員登門造訪，他有印象曾與當中部分人士見過面。當他發現人員的授權文件有問題，如沒有名字等，便質疑是否有資格為WADA執行藥檢。面對WADA提問，他稱「如果有人半夜來到你家，自稱警察，卻無帶備文件證明自己身份，你會怎麼做？」

【孫楊禁賽8年】孫楊出庭作證，母親楊明事後稱後悔沒有報警。（路透社）

孫楊續稱仍保持合作，讓藥檢人員抽取血液，同時通知自己的醫生和律師。醫生到場後同意藥檢人員資格有問題，結果雙方同意下孫楊一方取回血瓶。但孫楊指藥檢人員要求他提供尿液樣本，又影相又稱是他的支持者，再次質疑藥檢人員的資格。孫楊母親楊明亦作證，指藥檢人員要看着兒子小便是「很可笑」。

孫楊在最後陳辭稱有事發時的影片及照片，證明藥檢人員做法不當，但未能在聆訊中播放，「但終將有一天會被看到」。他強調自己的團隊毫無隱瞞，認為反禁藥之餘，亦要捍衛運動員的基本權利和私隱。

【孫楊禁賽8年】孫楊在聽證會中以普通話作證，堅稱自己清白。（路透社）

2019年11月底：短片

孫楊在微博公開手中的「真相」短片，長達6分鐘，結果因未能出示身分證明，孫楊以此拒絕藥檢。雙方簽訂文件確認藥檢未完成。影片由《新華社》中編製，質疑涉事三名藥檢人員未有出席聽證會、孫楊接受逾二百次藥檢，比其他頂尖泳手多等疑點，強調外界抹黑中國泳隊與他，要求提出證據。

【孫楊禁賽8年】孫楊於聽證會後於微博公開手上短片，惟經過剪輯與後期製作。（資料圖片）

2020年2月28日：極刑

CAS宣判指，案件源於孫楊未有完成藥檢，FINA禁藥小組審議後認為WADA委託的人員未有遵守《國際測試及調查標準》（ISTI），裁定該次取樣無效，孫楊沒有違反禁藥規例。WADA遂提上訴。

CAS法官團判決指，藥檢人員已合乎ISTI要求，而孫楊沒有充分證據支持他損毀取樣容器及略過是次藥檢。法官團指出，孫楊提供血液樣本後質疑藥檢人員是否具備資格執行藥檢，大可讓藥檢機構保持完整血液樣本。但孫楊與人員持續交談，並得到警告，知悉後果，最終仍銷毀容器，等同消滅日後測試樣本的機會。

法官團一致裁定孫楊違反藥檢，考慮他於2014年6月已曾干犯，決定判罰停賽8年。不過，因沒有證據顯示孫楊在該次藥檢後觸犯禁藥問題，他在光州世錦賽的成績維持有效。

【孫楊禁賽8年】孫楊在1月參加系列賽北京站，或為近期最後參加的賽事。（Getty Images）

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