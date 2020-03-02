【MLS】碧咸型爆現身撐球隊　國際邁阿密首戰一球飲恨

「萬人迷」碧咸投資的美職聯球會國際邁阿密（Inter Miami），終於首度在美職聯登場，作客FC洛杉磯卻未能打響頭炮，被阿仙奴舊將卡路士韋拿一箭定江山，以一球飲恨。

碧咸（David Beckham）在2018年創立國際邁阿密，該支全新的美職聯球隊在兩年後終於正式登場，在首戰作客FC洛杉磯，班主碧咸當然有現身，以一身黑色西裝登場，相當有型，而妻子Victoria及長子Brooklyn亦有在場，一同與碧咸分享這特別的時刻。名廚Gordon Ramsay亦是座上客之一，他仍在個人Instagram上載一張手持國際邁阿密頸巾的相片，親身支持碧咸的新球隊。

碧咸在個人Instagram亦發文表示對球會首戰的雀躍，「從籌備至今，國際邁阿密終在美職聯中登場，這是一個相當令人自豪的時刻，但這只是開端，更多精彩的時刻正等着我們。」

碧咸以一襲黑色西裝欣賞球隊首戰。（美聯社）

碧咸透過Instagram發文，表達對球會首戰的興奮之情。（碧咸Instagram圖片）

碧咸與家人齊齊現身撐國際邁阿密（按圖放大）

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雖然今仗是國際邁阿密的作客賽事，但已有一大批擁躉穿上粉紅及黑色為主色，赴加州支持愛隊，並在看台上搖旗吶喊，而一眾球隊在完場後亦特意向擁躉們道謝。

國際邁阿密在美職聯首場賽事卻隨即失利，主隊射手卡路士韋拿（Carlos Vela）送上一份「見面禮」，在上半場末段以一記妙絕的笠射收死國際邁阿密門將羅保斯（Luis Robles），結果國際邁阿密一球飲恨。

雖然成立不久，但已有大批球迷作客觀戰。（國際邁阿密Twitter圖片）