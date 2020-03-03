【英超】迪尼出招教精小球僮　迪路菲奧右膝十字韌帶斷裂

「錢解決到嘅問題，就唔係問題」，這個句子同樣適用於足球場，屈福特隊長迪尼「提示」身邊球僮，以金錢便可他站在雲迪積克身邊的願望。 另外，屈福特證實在該仗重創的迪路菲奧，右膝十字韌帶斷裂提早收咧。

利物浦的跨季不敗紀錄，被榜下游的屈福特在上周打破，伊斯美拿沙亞（Ismaila Sarr）梅開二度，加上隊長迪尼（Troy Deeney）錦上添花，結果3球淨勝利物浦，亦使利物浦的連勝紀錄斷纜。

迪尼在今仗亦有進帳，助球隊3球大勝利物浦。（路透社）

延伸閱讀：

利物浦球迷網上批史上最差 洛夫雲慘變代罪羔羊

利物浦輸波引發抽水連鎖 曼聯名宿開香檳 阿仙奴又中槍

【英超專頁】最新消息、賽程表、直播資訊合集（按此）

在球賽開始前，原來兩軍隊長雲迪積克與迪尼在球員通道發生有趣一幕。《天空體育》在Instagram上載了一段短片，迪尼向身邊的球僮，並指向雲迪積克說：「若果你給更多的金錢，便可以站在他（雲迪積克）的身旁！」，迪尼隨即大笑兩聲，而雲迪積克腼腆地低頭微笑，並沒有回應迪尼。

屈福特在今仗爆冷3球擊敗利物浦，迪尼在今仗亦有進帳，該名屈福特隊長表示雲迪積克是牢不可破，所以迪尼將目標放在他的拍檔身上，「雲迪積克是現今球壇的五大中堅之一，需要超越他是十分困難，所以我們只好嘗試在洛夫雲身上尋找破綻，但我並沒有對洛夫雲有任何不敬。」

迪尼賽後表示今仗以路夫雲為進攻目標。（路透社）

另外，屈福特翼鋒迪路菲奧在該仗的上半場中後段勇戰受傷，屈福特透過官方網站證實，該名西班牙翼鋒的右膝十字韌帶斷裂，主帥皮亞臣（Nigel Pearson）指迪路菲奧將提早「收咧」

迪路菲奧在上半場傷出，會方確認他的右膝十字韌帶斷裂。（路透社）

英超第29輪直播賽程（按圖放大）