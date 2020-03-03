【德甲】多蒙特新星夏蘭特欣賞伊巴謙莫域　感謝蘇斯克查教授射術

數當今球壇最炙手可熱的球員，肯定是多蒙特的挪威中鋒艾寧夏蘭特！夏蘭特近日在訪問中表示，十分欣賞瑞典前鋒伊巴謙莫域，可以在不同國家聯賽都踢出好表現。另外，他感謝曼聯領隊蘇斯克查在執教莫迪時，教導他改善射術。

19歲的艾寧夏蘭特以2000萬歐元今年初由薩爾斯堡轉投多蒙特，在德甲、歐聯及德國盃各項賽事入球停不了。儘管這名挪威新星跟多蒙特簽了4年半長約，但各大歐洲豪門已經對他虎視眈眈。

夏蘭特與多蒙特簽約4年半。（Getty Images）

從夏蘭特近期的訪問表示，相信他不會長留多蒙特，他說：「我很喜歡伊巴謙莫域的心理質素，還有面對不同情況時的態度。我覺得自己都有這份自信。我還喜歡伊巴一項特質，他可以由一個聯賽到另一個聯賽，由一間球會到另一間球會，這不是容易的事，但他可以去到一個新地方之後，馬上交出好表現，取得入球。」

夏蘭特轉投多蒙特後，入球停不了，射入12球。（路透社）

夏蘭特續說：「我們都是踢前鋒，身材亦高大，但我們的比賽風格是不同的，很難作出比較。我就是我。」38歲的伊巴離開美職聯的洛杉磯銀河，今年回到AC米蘭。伊巴球員生涯周遊列國，踢過阿積士、祖雲達斯、國際米蘭、巴塞隆拿、巴黎聖日耳門及曼聯。

對於轉會傳聞，夏蘭特說：「其他球會對我有興趣，這是一件好事。這代表你現在做的事是對的。」盛傳曼聯及皇家馬德里都有意羅致夏蘭特。

伊巴謙莫域周遊列國，在每間球會都交出好表現。（Getty Images）

夏蘭特未出國之前，在挪超的莫迪踢過兩個球季，當時執教莫迪的，正是現任曼聯主帥蘇斯克查。夏蘭特在訪問表示，感謝蘇斯克查的教誨，他說：「我加盟莫迪的時候，還是一個小伙子，他幫助過我很多。他球員時代是一位優秀的射手，他幫我改進射術，還教我不同的射門方法，對我的足球生涯十分重要。」

蘇斯克查執教莫迪時，曾教導夏蘭特射術。（Getty Images）

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