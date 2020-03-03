【游泳】40歲方力申再戰泳壇　宣布花1年半力衝明年世錦賽

方力申（Alex）去年順利挑戰45公里環島泳，為自己游泳生涯再添紀錄。然而「飛魚王子」也許會重現室內賽。昨日（2日）他於社交媒體上宣布，或會參戰明年的先進組世界游泳錦標賽，定下練水的新目標。

縱使退役近16年，方力申仍未忘游泳的樂趣。去年在香港環島泳45公里慈善挑戰，他更以10小時43分06秒完成，打破英國泳手保持的紀錄。

方力申去年以10小時43分06秒完成香港環島泳45公里慈善挑戰。（葉詩敏攝）

方力申昨日在IG透露，或會參與明年先進組世錦賽。（方力申Instagram）

近日剛度過40歲生日的Alex，亦一直保持練水習慣，昨日他在社交媒體Instagram宣布，游泳生涯延續的可能：「明年的World Masters Championship （先進組世界游泳錦標賽）可能就是我現在繼續練水的目標！」

方力申去年已有出戰本地的游泳先進組賽事。（方力申Instagram）

先進組世錦賽雖有「先進組」之名，但事實上年過25歲已可參加，去年亦有年逾90的泳手參賽。未現身世界級賽事，方力申也直言存在未知數，但對於明年日本舉行的先進組世錦賽，定必坐言起行：「衝前三名是我再上一級的目標。可是，還有一年半的時間，對於一個成年人來說，存在太多變數了；做到與否，我不知道；但現在不開始，到時就一定做不到！」

方力申亦在本地的先進組賽事取下金牌。（方力申Instagram）

方力申曾持有9項香港紀錄，至今仍有兩項未有人打破。2000年悉尼奧運，他出戰200背及400米個人混合泳，均刷新香港紀錄。

方力申邊兩項香港紀錄未有人打破？

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