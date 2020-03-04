【新冠肺炎】東京奧運必會如期舉行　國際奧委會派定心丸

新型冠狀病毒（俗稱武漢肺炎）疫情擴散，今屆東京奧運主辦國的日本確診人數不斷上升，外界憂慮東京奧運能否如期舉行。國際奧委會（IOC）周二（3日）舉行例行會議後表示，有信心奧運能成功舉辦，東京奧運將如期舉行，手上亦沒有後備方案。

日本奧運大臣橋本聖子昨日較早時間，在國會上回應提問時稱，與IOC簽下的東京奧運合約或容許賽事延期：「合約訂明需在2020年之內舉行（奧運），這能解讀為可以延期」，而在合約之下，決定奧運是否取消的權力在IOC手上。

延伸閲讀：日本奧運大臣稱東京奧運可延至年尾 誰能決定取消？

日本確診人數不斷上升，外界憂慮東京奧運能否如期舉行。（Getty Images）

IOC同日在瑞士洛桑舉行例行理事會議，會後IOC主席巴赫（Thomas Bach）表示：「我們有信心能成功舉辦東京奧運，希望所有選手現階段盡全力備戰東京奧運。」巴赫指出，奧運籌委會、東京都政府、日本政府及世界衛生組織（WHO）已於2月中旬成立聯合工作小組，合作協商對策。

IOC主席巴赫（Thomas Bach）有信心能成功舉辦東京奧運，希望所有選手現階段盡全力備戰東京奧運。（Getty Images）

IOC發言人阿當斯（Mark Adams）隨後亦表示，「WHO沒有建議禁止旅行，也未有確認新冠肺炎正全球大流行」。關於IOC是否有評估後備方案，以預備武漢肺炎疫情惡化一事，阿當斯表示，「沒有」。阿當斯又否認可能在其他都市替代舉辦的可能性，表示「（東京）沒有不能舉辦的理由」。

根據2019年12月公布的最終預算，東京奧運總經費預估為1.35萬億日圓。歷史上奧運從未因戰爭以外的原因而停辦或延期。1940年一屆奧運東京亦曾獲得主辦權，不過當時因第二次世界大戰而停辦。