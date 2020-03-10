【東京奧運．拳擊】曹星如明日爭前6　奧運入場券或輕鬆到手？

曹星如明日在東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區（亞大區）資格賽即將轉戰負方賽爭入最後6強，登上奧運舞台機會未碎。惟明日對手、伊朗的斯伯殊（Daniyal Shahbakhsh），日前在8強戰中不慎右眼角遭擊破並「投降」結束賽事。難道對手的傷勢將成為曹星如明日的一大優勢？

東京奧運拳擊亞洲及大洋洲區（亞大區）資格賽續在約旦安曼繼續上演，曹星如所屬的男子羽量級（52至57公斤）有6個奧運資格名額。昨日8強落敗後Rex將於負方賽再戰，由4位8強落敗的拳手爭奪餘下兩個資格。

曹星如在男子羽量級（52至57公斤）8強戰的第1場上陣。（大會圖片）

8強面對世界業餘拳擊錦標賽冠軍、頭號種子米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov），曹星如頻頻「硬食」對手連環組合拳。縱使Rex努力反抗但始終未能戰勝對手的壓逼，未能率先取下奧運入場券。不過在昨晚此高強度的賽事，Rex未有造成任何受傷，可在一整日恢復後明天再次挑戰最重要一仗。

對手甫開賽即主動快拳狂攻，Rex在第一回合中了不少重拳。（大會圖片）

反觀明日對手伊朗的斯伯殊（Daniyal Shahbakhsh）,昨日於8強賽的第3回合，不慎遭哈薩克的 Temirzhanov Serik一左拳擊破右眼角。結果於賽事餘下1分38秒，斯伯殊右眼角有流血不止情況，教練團並拋上白毛巾「投降」，最終斯伯殊無奈落敗。

曹星如明日對手伊朗的斯伯殊（Daniyal Shahbakhsh）,昨日於8強賽的第3回合，不慎遭哈薩克的 Temirzhanov Serik一左拳擊破右眼角。（直播截圖）

曹星如及斯伯殊同樣有一日恢復時間，惟後者的眼角能否趕上負方賽（Box Off）前康復或好轉仍是未知之數。事實「爆眼角」在拳擊上十分常見，往往拳手受傷後以「花士苓」速速止血。不過這種治療此為暫時性，就算賽後選手隨即接受縫針治理，若傷口再次受到碰撞亦將再次爆破。

香港已落實的東京奧運資格一覽：

+ 18 + 17 + 16

拳證有權終止賽事

有見及此，斯伯殊上仗的受傷對明日一戰定有影響。如若右眼角卻不慎在搏擊期間再次爆破後，拳證有權就流血或眼部腫脹致視力受阻為由終止賽事，Rex將因而獲勝直接取下奧運資格。