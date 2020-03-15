【足總盃】傑東大戰火藥味濃爆半場衝突　艾里奧臉骨被撞凹

傑志跟東方龍獅兩支本地班霸今季同以來屆亞洲賽資格為目標，雙方於聯賽均落後榜首的富力R&F，要確保參戰亞洲賽的席位，足總盃自然不容有失。 這兩間傳統球會今日（15日）在將軍澳運動場閉門合演足總盃半準決賽，上半場先有艾里奧於爭奪來球時受傷而臉骨凹陷，完半場前兩軍再起衝突，火藥味濃。不過最終東方憑艾華頓、盧卡斯及辛祖合作破門，成功以兩球淨勝，取得準決賽席位。

這場「傑東大戰」雙方都擺出強陣迎敵，東方由迪高、梁冠聰及梁振邦3位防中任正選，前線就交予「三叉戟」艾華頓、盧卡斯及辛祖，後兩者均屬倒戈。「藍鳥」主帥施利斯高域延續三中堅陣式，唐建文取代羅梓駿踢右翼衛；費蘭度連續兩場先列後備，蘇沙則夥拍洛迪古斯攻堅。

傑志與東方龍獅擺出強陣互鬥。（袁志浩攝）

+ 3 + 2

球迷亂入 足總奇招拆解

開賽僅5分鐘即出現一段小插曲，有傑志球迷成功突破「防線」，從球場近環保大道的一邊的欄柵空隙中進入比賽場地，一直高歌並隔空跟場外的東方球迷「示威」。事件引來足總及傑志職員上前勸止，並要求他離場；結果該球迷「原路折返」，其後場地職員即在該處加設布網，避免再有球迷「亂入」。

上半場兩軍「火藥味」甚濃，初段艾里奧與盧卡斯在爭頂中受傷退下火線。傑志稱據初步觀察，艾里奧臉骨有明顯凹陷，並已即時送院，接受電腦掃描檢查後，證實臉部顴骨骨折，稍後會轉介到專科醫生研究診治方案。至完半場前蘇沙、艾華頓及迪高因搶截而起衝突，引起雙方球員互相推撞，迪高在混亂中倒地，最後球證向3人出示黃牌警告。

大戰雖閉門，仍吸引數十名球迷在場外草坡觀戰。

閉門作賽下，球迷闖關：

辛祖倒戈有進帳 艾華頓鎖定勝局

兩軍半場攻勢未見太大威脅，東方曾一度靠辛祖燙射遠柱破網，惟越位在先；傑志補時階段則有基爾頓禁區外接應蘇沙左路傳中撞射高出，半場踢成0：0。東方三叉戟戰至56分鐘合作破門，艾華頓轉身擺脫守敵傳中，盧卡斯禁區內控定後二傳，由辛祖勁射掛網成1：0。

落後的「藍鳥」群起反撲，先後換入高美斯及費蘭度，惟久攻不下再被東方反擊得手。83分鐘陳浩瑋中場妙傳至右路的艾華頓快放，此子扭過出迎的王振鵬後射入空門。結果東方以2：0淘汰傑志，周六（21日）將與香港飛馬爭入決賽。

香港足總盃8強：傑志0：2東方龍獅，艾華頓憑一記單刀為東方鎖定勝局。（袁志浩攝）