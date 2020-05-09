【西貢行山路線】獅子會出白馬咀人少難度低　落三星灣搭街渡走

入西貢行山，交通轉折，通常搭車到西貢市中心後，還要轉多程巴士或小巴到郊區。這次介紹的白馬咀、三星灣路線，交通較便利，由彩虹、將軍澳或旺角搭車入去，在北港下車，即可起步。雖然路程有8公里，但路況好，上落不多，風景亦優美，適合悠閒郊遊。

西貢白馬咀、三星灣行山路線圖。（01美術製圖）

路線：獅子會自然教育中心 > 蕉坑自然教育徑 > 白馬咀 > 三星灣 路程：8公里 需時：4小時 體力需求：2星（雖然路程不短，但上落少，全程在海拔80米以下；以5星為最高） 技術需求：2.5星（部分路面是天然山徑，落白馬咀一段路較陡峭；以5星為最高） 起點交通：鑽石山站搭92號巴士到北港下山 終點交通：搭街渡到白沙灣碼頭，再搭巴士或小巴出市區

如果由鑽石山搭92號九巴或者由將軍澳搭792M新巴入去的話，可以在北港站下車，若果在彩虹或旺角搭小巴入西貢的話，就可以通知司機「北港有落」。下車後，橫過西貢公路，在路口經馬路走進獅子山會自然教育中心。西貢公路交通繁忙，橫過馬路時記得小心。

沿馬路上斜一會兒，右方有公廁，還有個露天停車場。繼續沿馬路直行，行到一個十字路口，前方有座涼亭，可以在入面整理行裝，例如塗防曬、戴帽及開行山杖。自然教育中心入面有廁所，還有部斟水機，但不見有汽水機。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

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整裝待發，行自然教育中心建築物旁的馬路上斜，經過貝殼館及岩石學園的入口，繼續跟馬路直行。不久，行至一處馬路的分岔口，行右邊的馬路，進入蕉坑自然教育徑。很快，就見到有道鐵閘攔路，不用擔心，行人路的矮閘沒有上鎖，一推就開了，之後繼續沿山路走。

跟路牌往麻南笏方向

在5分鐘內，就行到一個分岔口，左路是繼續行自然教育徑，回到獅子會，而我們今次跟住路牌向麻南笏（或稱麻籃笏）方向，行右邊的樓級上山。樓級不是很長，之後是平坦的泥地路，路面亦幾闊，兩人並排而行亦不覺擠擁。

行約15分鐘，抵一個明顯的路口，轉左落斜往對面海，可通往西貢市中心，而我們就選右路，繼續向麻南笏進發。在沿路的主要分岔路口，漁護署都設有路牌，指示十分清晰。跟住寬闊的山路走，一會兒後，見到路邊有座涼亭。

離開涼亭後，繼續上路，要上一段樓級，登上一個小山丘，之後急落樓級，落到一個分岔口，轉左行。這個位置都有路牌，續往麻南笏方向走就沒有錯。這段路是鋪得整齊的麻石路，平坦寬闊，而且上落不多，沿路又有樹蔭，十分舒服。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

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行到這個路口，右邊上斜是去三星灣的，我們先直行去白馬咀。（顏銘輝攝）

行多5分鐘，又到一個分岔口，右邊的斜路往三星灣，我們就繼續沿完善的山徑行左邊，往麻南笏方向。沿大直路行一兩分鐘，又到一處分岔口，大家要注意的是，我們不再去麻南笏，而是行左邊的斜路上行，往大岩口走去。

初段仍是石屎路，但漸漸變成天然山徑，兩旁時有樹蔭，感覺清涼。沿路遇到兩個分岔口，靠右路行即可。在第一個分岔口轉左的話，很快會見到愈行愈窄，覺得「唔對路」；在第二個分岔口轉左的話，就會行到上村民的墳墓。

落白馬咀海邊路段較崎嶇

這段路繞山腰而過，前往半島的最南端白馬咀。在路上，有時左邊的叢林稍矮，就可以見到西貢海的海景，遠眺橋咀洲及滘西洲等西貢島嶼。當山路持續落斜，愈來愈崎嶇時，就代表快到白馬咀。

這段路是全程最崎嶇的部分，落到海邊岩石前，還有人設置了繩索，以為扶手，協助行山人士上落。不過，這些繩索沒有保養，只是綁在樹上，並非百分百穩陣，只宜借力，不宜倚賴。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

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俯瞰白馬咀海邊的岩石。（顏銘輝攝）

對岸的建築物群是科技大學。（顏銘輝攝）

由起步點起計，行了約4公里路，花了兩小時，行到白馬咀。白馬咀的海岸滿佈大岩石，凹凸不平，無論拍照還是行走，都要小心，而且避開行到邊緣，因為被海水沾濕的石面會很滑。從白馬咀望出去，前方的是牛尾海，對面則是科技大學，景觀開揚。

原路折返再去三星灣

在白馬咀歇息後，原路折返，約行45分鐘，回到前往三星灣的路口。跟住指示牌的方向，行上泥路斜坡，約行上到一半，見到右方風景如畫，海灣內艇船棋佈，看來雜亂，但每艘之間的距離相約，卻是另一種的齊整；海灣對面就是西貢匡湖居的平房。

上完斜路後，仍然是泥路，但地勢緩緩下降，十分好行。約行20分鐘，落完石級接石屎路，在路口轉左，來到三星灣泳灘的燒烤場。再沿樓梯落到海灘，從高處望下去，近岸海水清澈見底，很多人在沙灘上嬉戲。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

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上斜途中，往右一望，見到白沙灣的景色。（顏銘輝攝）

三星灣有街渡去白沙灣

沙灘有公廁，雖有小食亭的設計，但到訪當日沒有營業。續走往沙灘的另一邊，穿過有蓋走廊，行到三星灣碼頭等船。星期六、日及假期，通常有街渡來往白沙灣及三星灣。付10元船費，就可以搭船離開，至白沙灣落船。如果想行山離開的話，則原路折返回獅子會落山，或者經對面海行到西貢市中心。

其中一間來往白沙灣及三星灣的街渡公司：石天有（電話：9053 2520）

今次行了8公里左右，行了4小時，若果包括在三星灣等船及搭船出白沙灣的話，就花了5小時。出到白沙灣，那裏有餐廳，有中式有西式，適合行完山食個下午茶。行出西貢公路的巴士站，就可以等巴士出市區，或可以搭小巴離開。

這條白馬咀、三星灣行山路線位於馬鞍山郊野公園內，全程最高點不超過80米高，以一條8公里的中距離行山徑而言，上落真的很少，大部分路面易行，沿途多樹蔭，適合悠閒的郊遊之旅。如果嫌行出白馬咀太遠的話，可以由獅子會直接行到三星灣，僅約4.5公里。不過，這條路沒有士多補給，要在市區買齊糧水入去。

▼▼按圖看清路線、沿途風景、設施▼▼

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山野零垃圾，由你我做起。（01美術製圖）

一齊跟住影片去行山：