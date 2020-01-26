【西貢行山路線】登石屋山往嶂上玩轉登山節　闖岩頭山賞無敵海景

嶂上位處西貢西郊野公園腹地，海拔達三百米，只有一戶人家在周末和假日經營士多為遠足者服務，但在新一年的首個星期日，本來寧靜偏僻的山村一下子變得非常熱鬧，因為遠足界會在此舉辦登山節，與遠足活動相關的機構及政府部門，包括天文台、漁護署、民安隊等也會設立攤位。是年坳仔繼續響應嶂上登山節，同時重遊附近的山嶺。

嶂上登山節（北潭坳blog授權使用）

日期：2020年1月5日（日） 路線：高塘—海下路—老虎騎石—石屋山—嶂上—岩頭山—牛耳石山—北潭村—北潭涌 天氣：間中天晴

9點前後是遠足隊的集合時間，西貢往黃石碼頭的巴士候車人龍意料之內超出站台範圍，甚至佔據其他路線的通道，不過星期日巴士資源充足，15分鐘內就有三台車開出，10點鐘抵達高塘，隨即急步前往海下路，在嶂上郊遊徑入口附近行人道和其中一邊馬路停滿車，更包括政府車輛、旅遊巴，結果該段海下路變成單線雙程，相信嶂上肯定人山人海，貴賓眾多，起碼北潭涌閘口關閘並非可隨意簽發。

過了猴塘溪郊遊場、郊野公園管理處，登上海拔約150米的海下路最高點（土名「牛門坳」），那裏有路標註上山火瞭望台，不過大部份人都上更高的石屋山，反而山火瞭望台就乏人問津。

在被漁護署封閉但尚算明顯的密林小徑上石屋山，整體斜度不太大，趕路關係急步一小時抵達海拔481米之石屋山頂。石屋山頂是西貢最高的山頭，設發射站和直升機坪，最佳景觀在西至西北方，可清晰看到馬鞍山、十四鄉、吐露港及船灣淡水湖。停留之際，聞嶂上傳來喧鬧之聲，原來登山節已開始，那就事不宜遲，儘快下去。

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下山路斜度頗高，近半小時抵達嶂上村。嶂上大草坪掛滿色彩繽紛的旗幟和遠足隊標誌，估算超過廿支遠足隊響應登山節。登山節活動集中在上午10時至下午1時，項目攤位遊戲與展覽、演習示範、開幕典禮和拔河比賽。

可能抵達嶂上的時間晚了，玩攤位遊戲時紀念品已所餘無幾，開幕典禮在短短10分鐘後的12點鐘開始。有別於去年登山節期間西貢突然下雨，是日天色卻逐漸放晴（預報本身是多雲有微雨），拔河比賽環節反應亦相對踴躍，經過多個回合才能決定勝出者。

歡呼過後，旗幟和攤位已陸續被拆除，活動隨之進入尾聲，1點半離開嶂上，登東面的岩頭山，海拔與石屋山僅低29米。

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上落岩頭山之小徑與石屋山相當，斜度不太高和灌木叢不太密，景觀則變成大灘海、蚺蛇尖和吐露港為主，個別位置還可望向黃竹角咀，較在石屋山頂更為遼闊。半小時後再到達南面海拔再低27米的牛耳石山，山頂只有小片平地，眼前也只看到一片群峰疊翠之畫面，究竟傳說中的牛耳石在哪？

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在牛耳石山頂停留很短時間，就開始下行北潭村，路標頗為稀疏及初段灌木叢頗為茂密。是年迎來坳仔遠足史的第十年，那是當年首次挑戰的小徑，不過現在路況似乎難走得多，很多可踏足之處都被亂石或鬆石覆蓋，稍有不慎很易扭傷，而且風化情況較嚴重，部份地方滿布浮沙碎石，當年一個小時就走完（更是夏季），是次多用達一半時間。

中段會步經高逾廿米的「北潭石」巨壁，巧遇一群外籍人在玩繩索下降。愈走愈低，聽到柔和的流水聲，原來已到花潭石澗（龍坑）下游，再走澗邊的平坦小徑就是北潭村，可是其中一處佈滿泥濘，用盡方法都不能完全避開，結果令雙鞋變成「鴛鴦色」，坳仔立即返回澗道清洗一下泥濘，然後繼續回程。

步經已成「戒毒村」的北潭村，沿村徑前往北潭涌家樂徑，四點半到北潭涌巴士站，結束嶂上登山節兼連走石屋山、岩頭山和牛耳石山之旅。

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